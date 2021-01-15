У мережу злили дизайн Windows 10X

У мережі з’явилася передрелізна збірка нової версії Windows 10X. Microsoft старанно працює над оновленням ОС, але завдяки інсайдерам користувачі вже побачили дизайн інтерфейсу нової операційної системи.

Користувач з ніком Albacore у мережі Twitter опублікував, де показано налаштування нової операційної системи.

Setting up Windows 10X build 20279 ???? pic.twitter.com/ysYrvAi8lJ — Albacore (@thebookisclosed) January 14, 2021

Дизайн виконано у кращих традиціях мінімалізму. На відміну від попередніх версій, значки програм, зокрема кнопка Пуску розташовані в центрі панелі завдань. У дописі продемонстровані анімація завантаження та перші налаштування Windows 10X.

Окрім того, Albacore створив емулятор, який можна завантажити на свій ПК та протестувати Windows 10X. Для цього Albacore просить використовувати систему віртуалізації Hyper-V. Посилання на файл він опублікував після відео.

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Анонс Windows 10X відбувся наприкінці 2019 року. На релізі нова версія операційної системи Microsoft буде підтримувати UWP-додатки, а також Progressive Web Apps. Згодом найімовірніше з’явиться можливість завантажувати традиційні для ОС програми, зокрема Win32-додатки.

Windows 10 X

Раніше операційну систему розробляли для мобільних пристроїв з двома дисплеями, згодом можливою стала підтримка ОС у сегменті недорогих ноутбуків. Випуск оновлення вже неодноразово відтерміновували. Зараз орієнтовна дата виходу Windows 10 X планується на весну 2021 року.

Windows 10X є відповіддю на операційну систему Chrome – просту та легку ОС для пристроїв на процесорах ARM або x86, зокрема для недорогих лептопів.