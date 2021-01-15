Водохреща у 2021 році припадає на вівторок, 19 січня, адже воно є сталим святом.
Цього дня Водохреща відзначають християни, які дотримуються Юліанського календаря.
Воно вважається одним з найважливіших церковних свят, адже саме в цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан, коли йому було 30 років.
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До сьогодні основною традицією цього свята вважається занурення в ополонку.
У народі існує повір’я, що таке занурення надає людям міцного здоров’я на цілий рік.
Проте завжди потрібно пам’ятати, що насамперед занурення в ополонку на Водохрещу є релігійним дійством, тому краще перед цим попросити благословення у священника.
Свята у 2021 році
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня. Повний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі.