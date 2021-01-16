День ангела Ірини: привітання в СМС і листівках

День ангела Ірини в Україні святкують кілька разів на рік, зокрема і 16 січня.

Це ім’я має грецьке походження та перекладається як спокій. Так греки називали дочку Зевса і Феміди, богині правосуддя. У слов’ян це ім’я полюбилося серед купців та селян.

Привітайте своїх знайомих Ірин з їхнім днем ангела.

Читайте Календар свят на січень 2021

Вітання з Днем ангела Ірини у листівках:

Вітання з Днем ангела Ірини у СМС:

Ірина, прийми найщиріші вітання з прекрасним днем ​​– Днем Ангела! Щоб в цей святковий день прилетів твій янгол і приніс тобі щастя. Будь щаслива і нехай всі твої мрії здійсняться якомога швидше.

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Гарної такої днини іменини у Ірини. Прийми ти від мене вітання, хай збудуться твої бажання.

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Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею.

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З днем ​​ангела, дорога Ірина! Хочу тобі побажати яскравих фарб у житті і чудових моментів, чарівного щастя і щирої любові, доброї казки і світлої надії, безсумнівного щастя і незмінного везіння!

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Дорога, Ірина, вітаю з днем ​​ангела і бажаю добрих і щасливих днів життя, радісних і веселих подій, щирих і теплих слів, ніжних обіймів і солодких поцілунків, вірної і світлої любові, вічного і справжнього щастя.

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Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат, зокрема і Різдво, і Старий Новий рік, і Водохреще.