19 січня, у день Хрещення Господнього, завершується цикл новорічно-різдвяних свят.

Хрещення було одним із найважливіших подій в житті Ісуса Христа. Охреститися він вирішив, коли йому було 30 років. Хоч він і не мав гріхів, але зробив це, щоб не ставити себе вище інших праведників.

Таїнство хрещення Ісуса відбулось у річці Йордан. Обряд проводив Іоан Предтеча, якого також називають Хрестителем.

Під час Хрещення Господнього на землю з’явився Святий Дух і назвав Христа Сином Божим.

Звичай святкувати Хрещення Господнє з’явився приблизно в II столітті. Про нього побіжно згадував богослов Климент Олександрійський.

Починається святкування напередодні із Водохресного святвечора. Його ще називають Голоднею кутею.

Опівночі дехто йде до річок, бо існує повір’я, що перед Водохрещем вода хвилюється. Кажуть, що набрана в цей час вода рятує від поранень або тяжкої хвороби. Зберігати її слід за образами.

Наступного дня люди йдуть купатися до йорданей – так за аналогією до річки, в якій хрестили Ісуса, називають ополонки.

Воду, яку приносили з річок або освячували на Хрещення Господнє в церкві, давали випити кожному члену родини натщесерце.

Дівчата перед вмиванням клали у воду намисто або кетяг калини, щоб бути вродливими.

Освяченою водою окроплювали всі кімнати та давали напитися худобі, щоб вберегти її від хвороб.

Люди вірили, що хрещені 19 січня будуть усе життя щасливими. А закохані, які цього дня домовляться про весілля, створять міцну родину.

Прикмети на Хрещення Господнє

Ясна погода 19 січня – рік буде неврожайний.

Сніг чи туман над водою – у хліборобів буде вдалий рік.

На Хрещення південний вітер – літо буде грозовим.

Якщо наважитесь 19 січня пірнути в ополонку, зібрали для вас перелік місць, де можна купатися на Водохреще в Києві. Ознайомитись із списком локацій можна в матеріалі Фактів ICTV.