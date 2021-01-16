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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Країну накриють сильні морози: погода в Україні на 16 січня (КАРТА)

В Україні 16 січня синоптики прогнозують сильні морози.

На Заході країни очікуються снігопади. Температура вдень -9°…-13°, вночі -13°…-18°.

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У північних регіонах прогнозується ясна погода, однак вдень морози до -14°, а вночі до -18°.

У центральних областях також без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть -9°…-13°, вночі -14°…-16°.

На Сході також ясно і без опадів. Вдень -11°…-13,° вночі -13°…-15°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до морозів – -8° вдень та -12° вночі.

Погода на 16 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на вихідні 16-17 січня в Україні

На вихідні, 16 та 17 січня 2021, в Україні синоптики прогнозують сильне похолодання та сніг.

Зокрема, у Києві у ці дні похолодає до 23 градусів морозу.

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