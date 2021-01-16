14 лютого у світі відзначають День святого Валентина, або, як його ще називають, День закоханих. Цього дня пари проводять час разом та роблять одне одному приємні сюрпризи у вигляді подарунків.
Факти ICTV підготували добірку ідей для подарунків, які потішать ваших коханих.
Топ-10 подарунків на День святого Валентина
Спільне проведення часу
Вдалим подарунком на День закоханих стане гарно проведений час. Що можна придумати:
- квитки на двох у кіно;
- похід у театр чи на концерт;
- відвідування SPA, басейну чи аквапарку;
- сертифікат на спільний масаж або майстер-клас;
- стрибок з парашутом;
- похід у квест-кімнату;
- подорож на вихідні – вікенд в Одесі, Львові чи на Закарпатті. Придбайте автобусний тур Україною або ж власноруч оберіть місто, забронюйте готель і просто насолоджуйтесь атмосферою, прогулюючись незнайомими вуличками за руку з коханою людиною.
Фотоапарат із миттєвими фото
Фотоапарат, який одразу друкує фото, – справжнє диво для тих, хто любить колекціонувати моменти у фотокартках. Фотографії виходять вдалими навіть з першої спроби.
Набір білизни
Знайдіть щось особливе до Дня закоханих – для хлопця можна підібрати білизну у звичному для нього форматі та кілька пар шкарпеток з цікавим принтом.
Для дівчини можна ж покреативити та придбати екстравагантніший варіант, який вона надягатиме як на свято – з мереживом, стрічками та навіть панчохами.
Рюкзак або сумка
Рюкзак або сумка – чудовий варіант як для дівчини, так і для хлопця. Залежно від потреб і вподобань партнера можна обрати спортивний чи класичний варіант. Актуальною буде маленька сумка через плече або ж сумка-бананка, в якій зручно носити телефон і всілякі дрібнички.
Парфум
Придбайте коханій людині особливий аромат, який постійно нагадуватиме про вас.
Піжама або халат
Подаруйте своїй половинці зручну піжаму або теплий халат – нехай її нічний відпочинок стане ще комфортнішим і приємнішим.
Сертифікат на фотосесію
Романтична фотосесія на двох – чудовий спосіб зафіксувати найдорожчі моменти разом. Теплі знімки нагадуватимуть про ваше кохання роками. Оберіть фотографа та придбайте у нього сертифікат на зйомку. Продумайте стиль фотосесії та локацію, щоб знімки були якнайкращими.
Романтична вечеря на двох
Забронюйте столик в улюбленому ресторані або ж приготуйте щось власноруч. Кохана чи коханий точно оцінить ваші старання, а для особливої атмосфери запаліть свічки, увімкніть легку музику та розсипте на підлозі пелюстки троянд.
Гаджети та аксесуари до них
Нові навушники, безпровідний зарядний пристрій, смарт-годинник, телефон або чохол до нього. Такі речі просто необхідні в щоденній рутині. Полегшіть життя своїй половинці, зробивши їй приємний сюрприз.
Набір солодощів або коробка-сюрприз
Якщо ваш партнер любить солодке – купіть велику гарну коробку та наповніть її улюбленими продуктами. Шоколад, батончики, цукерки, жувальні гумки, різні снеки – пригадайте усі вподобання.
Інший варіант – наповніть коробку різними корисними дрібничками. Можна купити готовий подарунковий набір, але краще скласти самому, враховуючи потреби коханого чи коханої.
Оригінальна кружка, блокнот, планер, книга, печиво з передбаченнями, аксесуари, крем, косметика – ось що можна покласти в коробку.
Фільми до Дня святого Валентина
День святого Валентина – чудовий час, щоб переглянути кілька романтичних фільмів. Візьміть смаколики, теплий плед та зручно влаштуйтеся біля екрана.
Факти ICTV підготували список фільмів про кохання до Дня закоханих.