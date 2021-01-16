14 лютого у світі відзначають День святого Валентина, або, як його ще називають, День закоханих. Цього дня пари проводять час разом та роблять одне одному приємні сюрпризи у вигляді подарунків.

Факти ICTV підготували добірку ідей для подарунків, які потішать ваших коханих.

Топ-10 подарунків на День святого Валентина

Спільне проведення часу

Вдалим подарунком на День закоханих стане гарно проведений час. Що можна придумати:

квитки на двох у кіно;

похід у театр чи на концерт;

відвідування SPA, басейну чи аквапарку;

сертифікат на спільний масаж або майстер-клас;

стрибок з парашутом;

похід у квест-кімнату;

подорож на вихідні – вікенд в Одесі, Львові чи на Закарпатті. Придбайте автобусний тур Україною або ж власноруч оберіть місто, забронюйте готель і просто насолоджуйтесь атмосферою, прогулюючись незнайомими вуличками за руку з коханою людиною.

Фотоапарат із миттєвими фото

Фотоапарат, який одразу друкує фото, – справжнє диво для тих, хто любить колекціонувати моменти у фотокартках. Фотографії виходять вдалими навіть з першої спроби.

Набір білизни

Знайдіть щось особливе до Дня закоханих – для хлопця можна підібрати білизну у звичному для нього форматі та кілька пар шкарпеток з цікавим принтом.

Для дівчини можна ж покреативити та придбати екстравагантніший варіант, який вона надягатиме як на свято – з мереживом, стрічками та навіть панчохами.

Рюкзак або сумка

Рюкзак або сумка – чудовий варіант як для дівчини, так і для хлопця. Залежно від потреб і вподобань партнера можна обрати спортивний чи класичний варіант. Актуальною буде маленька сумка через плече або ж сумка-бананка, в якій зручно носити телефон і всілякі дрібнички.

Парфум

Придбайте коханій людині особливий аромат, який постійно нагадуватиме про вас.

Піжама або халат

Подаруйте своїй половинці зручну піжаму або теплий халат – нехай її нічний відпочинок стане ще комфортнішим і приємнішим.

Сертифікат на фотосесію

Романтична фотосесія на двох – чудовий спосіб зафіксувати найдорожчі моменти разом. Теплі знімки нагадуватимуть про ваше кохання роками. Оберіть фотографа та придбайте у нього сертифікат на зйомку. Продумайте стиль фотосесії та локацію, щоб знімки були якнайкращими.

Романтична вечеря на двох

Забронюйте столик в улюбленому ресторані або ж приготуйте щось власноруч. Кохана чи коханий точно оцінить ваші старання, а для особливої атмосфери запаліть свічки, увімкніть легку музику та розсипте на підлозі пелюстки троянд.

Гаджети та аксесуари до них

Нові навушники, безпровідний зарядний пристрій, смарт-годинник, телефон або чохол до нього. Такі речі просто необхідні в щоденній рутині. Полегшіть життя своїй половинці, зробивши їй приємний сюрприз.

Набір солодощів або коробка-сюрприз

Якщо ваш партнер любить солодке – купіть велику гарну коробку та наповніть її улюбленими продуктами. Шоколад, батончики, цукерки, жувальні гумки, різні снеки – пригадайте усі вподобання.

Інший варіант – наповніть коробку різними корисними дрібничками. Можна купити готовий подарунковий набір, але краще скласти самому, враховуючи потреби коханого чи коханої.

Оригінальна кружка, блокнот, планер, книга, печиво з передбаченнями, аксесуари, крем, косметика – ось що можна покласти в коробку.

Фільми до Дня святого Валентина

День святого Валентина – чудовий час, щоб переглянути кілька романтичних фільмів. Візьміть смаколики, теплий плед та зручно влаштуйтеся біля екрана.

Факти ICTV підготували список фільмів про кохання до Дня закоханих.