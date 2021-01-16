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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Скажи паляниця! Як українці реагують на перехід сфери обслуговування на держмову

В Україні 16 січня набула чинності стаття закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, згідно з якою сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Варто зазначити, що бити за розмови російською, іспанською та румунською ніхто не буде. Якщо клієнт попросить, то продавець може перейти на іншу мову.

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Максимум, що загрожує за порушення закону – це штраф. Ба більше, штрафував сферу послуг почнуть лише 16 липня 2022 року. Цього часу достатньо, аби опанувати нарешті українську мову.

Проте таке резонансне нововведення не залишилося без уваги. Користувачі мережі одразу ринулися жартувати щодо тих, на кому чорти катаються через цю статтю закону.

  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
  • Закон про українську мову: реакція мережі на нововведення 16 січня
Скажи паляниця! Як українці реагують на перехід сфери обслуговування на держмову / 8 фотографий

Закон про мову

З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською. Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної у 2019 році. Проте деякі положення набувають чинності лише зараз.

Де потрібно спілкуватися українською і за що можна сплатити штраф – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

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