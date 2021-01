У світі 16 січня відзначають Всесвітній день The Beatles. Свято присвячене легендарній четвірці з Ліверпуля.

Дату заснувала організація ЮНЕСКО у 2001 році. У цей день у 1957 році в Ліверпулі відкрився клуб The Cavern. Саме там починав свій творчий шлях гурт The Beatles, до якого тоді входили музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джордж Харрісон. Пізніше до них приєднався Рінго Стар.

Також 16 січня 1964 року журнал Cashbox віддав перше місце пісні The Beatles – I Want To Hold Your Hand. Після того як сингл розійшовся мільйонним тиражем лише за 10 днів.

За церковним календарем віряни вшановують вшановують пам’ять Святого мученика Гордія.

Іменини: Гордій, Павло, Орина, Жанна.

Народні прикмети на 16 січня:

Заметіль у цей день віщує гарний урожає меду цього року.

Якщо помітите іній на деревах, то це до ясної та сухої погоди.

Що не можна робити 16 січня:

Цього дня заборонено проявляти гординю.

Не можна лінуватися.

Краще утриматися від гастрономічних експериментів.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Після Святвечора та Різдва православні віруючі святкуватимуть Хрещення Господнє.