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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Феоктистів день: яке свято 17 січня

За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни вшановують пам’ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського, а також преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії. У народному календарі дата отримала такі назви: Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічника.

День ангела у цей день відзначають: Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій.

Прикмети на 17 січня

  • Якщо на деревах багато снігу, то рік буде вдалим для бджолярів.
  • Чисте небо і повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.
  • Слабка тяга в печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.
  • Безхмарне небо – до затяжних морозів.
  • Крик лисиці, почутий в цей день, обіцяє негоду.
  • Червона зоря – до вітряної погоди.
  • Щоб будинок залишили злі сили, що вводять людей в гріх і заважають їм жити, 17 січня необхідно взяти ікону та обійти з нею навколо будинку, читаючи молитву.

Що не можна робити 17 січня

  • Нікому не можна міняти роботу в цей день.
  • Підглядати і підслуховувати.
  • Розповідати про свої плани.

Церковні свята у січні 2021

У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща, 19 січня.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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