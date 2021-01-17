За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни вшановують пам’ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського, а також преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії. У народному календарі дата отримала такі назви: Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічника.

День ангела у цей день відзначають: Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій.

Прикмети на 17 січня

Якщо на деревах багато снігу, то рік буде вдалим для бджолярів.

Чисте небо і повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.

Слабка тяга в печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.

Безхмарне небо – до затяжних морозів.

Крик лисиці, почутий в цей день, обіцяє негоду.

Червона зоря – до вітряної погоди.

Щоб будинок залишили злі сили, що вводять людей в гріх і заважають їм жити, 17 січня необхідно взяти ікону та обійти з нею навколо будинку, читаючи молитву.

Що не можна робити 17 січня

Нікому не можна міняти роботу в цей день.

Підглядати і підслуховувати.

Розповідати про свої плани.

Церковні свята у січні 2021

У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща, 19 січня.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.