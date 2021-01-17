За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни вшановують пам’ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського, а також преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії. У народному календарі дата отримала такі назви: Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічника.
День ангела у цей день відзначають: Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій.
Прикмети на 17 січня
- Якщо на деревах багато снігу, то рік буде вдалим для бджолярів.
- Чисте небо і повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.
- Слабка тяга в печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.
- Безхмарне небо – до затяжних морозів.
- Крик лисиці, почутий в цей день, обіцяє негоду.
- Червона зоря – до вітряної погоди.
- Щоб будинок залишили злі сили, що вводять людей в гріх і заважають їм жити, 17 січня необхідно взяти ікону та обійти з нею навколо будинку, читаючи молитву.
Що не можна робити 17 січня
- Нікому не можна міняти роботу в цей день.
- Підглядати і підслуховувати.
- Розповідати про свої плани.
Церковні свята у січні 2021
У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща, 19 січня.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.