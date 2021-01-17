Хрещення Господнє: привітання в картинках і прозі

Велике православне свято Хрещення Господнього щороку відзначають 19 січня.

Хрещення Господнє вважається одним із п’яти важливих подій життя Ісуса.

В українській календарній обрядовості Хрещення Господнє завершує цикл трьох січневих свят – Різдво, Старий Новий рік (Василя) та Водохреща.

Факти ICTV публікують добірку найкращих привітань з Водохрещем у прозі і картинках, щоб ви не забули привітати рідних та близьких.

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З Хрещенням Господнім! Нехай зірки світять для тебе, нехай ангели оберігають спокій, нехай життя буде позитивним, нехай здоров’я міцніє з кожним днем. Бажаю тобі райських благ, душевної рівноваги, міцних сімейних уз і вічної радості, незліченних скарбів і чудових друзів.

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У цей особливий, наповнений святістю день, мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а ангели зберігають твій дім від зла і бід. З Хрещенням Господнім тебе, не втрачай віри у краще, і вона неодмінно допоможе в скрутну хвилину.

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Всю вашу родину вітаю з Хрещенням Господнім! Бажаємо цього світлого дня щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь захистить вас від випробувань і труднощів і подарує віру, надію і любов.

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Ісус хрестився у річці Йордані – вітаю зі святом! Бажаю найсвітліших і райдужних днів, достатку і здоров’я вашій родині!

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Традиційно у другому місяці зими українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.