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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Прикмети на Водохреще 2021 і що обов’язково потрібно зробити

19 січня українці святкують Водохреще 2021. Із цим святом пов’язана низка прикмет, завдяки яким предки визначали, чого чекати у майбутньому.

Також цього дня існували традиції, за допомогою яких люди очищалися і налаштовувалися на новий лад.

Факти ICTV зібрали інформацію про прикмети і головні традиції свята.

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Прикмети на Водохреще

  • сніг та іній цього дня віщували хороший урожай;
  • ясний день обіцяв спекотне літо;
  • повний місяць у ніч перед Водохрещем – до паводків навесні;
  • вітер і значний мороз – до бідного врожаю;
  • відлига – до проблемного року (пращури помітили, що перед війнами і революціями погода на Водохреще була теплою).

Крім того, сни у ніч перед Водохрещем вважалися віщими. Предки звертали на них увагу і так намагалися визначити долю.

Традиції Водохреща

Цього дня предки проводили низку ритуалів. Більшість із них була пов’язана з водою, очищенням, прибиранням.

У цей день заведено:

  • купатися в ополонці, відкритих водоймах, хоча можна обмежитися і душем або ванною;
  • постувати, варто обмежити споживання алкоголю і ласощів, їжа має бути простою;
  • запасатися водою, цього дня вона набуває цілющих властивостей;
  • прибирати вдома, можна окропити святою водою будинок;
  • відвідувати церкву, службу в храмах.

Прорубь

Коли святити воду на Водохреще

На Водохреще заведено освячувати воду і запасатися нею на рік.

За повір’ями, цього дня вона стає цілющою.

Детальніше про традиції Водохреща 2021 читайте на Фактах ICTV.

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