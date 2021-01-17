19 січня українці святкують Водохреще 2021. Із цим святом пов’язана низка прикмет, завдяки яким предки визначали, чого чекати у майбутньому.

Також цього дня існували традиції, за допомогою яких люди очищалися і налаштовувалися на новий лад.

Факти ICTV зібрали інформацію про прикмети і головні традиції свята.

Прикмети на Водохреще

сніг та іній цього дня віщували хороший урожай;

ясний день обіцяв спекотне літо;

повний місяць у ніч перед Водохрещем – до паводків навесні;

вітер і значний мороз – до бідного врожаю;

відлига – до проблемного року (пращури помітили, що перед війнами і революціями погода на Водохреще була теплою).

Крім того, сни у ніч перед Водохрещем вважалися віщими. Предки звертали на них увагу і так намагалися визначити долю.

Традиції Водохреща

Цього дня предки проводили низку ритуалів. Більшість із них була пов’язана з водою, очищенням, прибиранням.

У цей день заведено:

купатися в ополонці, відкритих водоймах, хоча можна обмежитися і душем або ванною;

постувати, варто обмежити споживання алкоголю і ласощів, їжа має бути простою;

запасатися водою, цього дня вона набуває цілющих властивостей;

прибирати вдома, можна окропити святою водою будинок;

відвідувати церкву, службу в храмах.

Коли святити воду на Водохреще

На Водохреще заведено освячувати воду і запасатися нею на рік.

За повір’ями, цього дня вона стає цілющою.

Детальніше про традиції Водохреща 2021 читайте на Фактах ICTV.