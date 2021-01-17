19 січня українці святкують Водохреще 2021. Із цим святом пов’язана низка прикмет, завдяки яким предки визначали, чого чекати у майбутньому.
Також цього дня існували традиції, за допомогою яких люди очищалися і налаштовувалися на новий лад.
Факти ICTV зібрали інформацію про прикмети і головні традиції свята.
Прикмети на Водохреще
- сніг та іній цього дня віщували хороший урожай;
- ясний день обіцяв спекотне літо;
- повний місяць у ніч перед Водохрещем – до паводків навесні;
- вітер і значний мороз – до бідного врожаю;
- відлига – до проблемного року (пращури помітили, що перед війнами і революціями погода на Водохреще була теплою).
Крім того, сни у ніч перед Водохрещем вважалися віщими. Предки звертали на них увагу і так намагалися визначити долю.
Традиції Водохреща
Цього дня предки проводили низку ритуалів. Більшість із них була пов’язана з водою, очищенням, прибиранням.
У цей день заведено:
- купатися в ополонці, відкритих водоймах, хоча можна обмежитися і душем або ванною;
- постувати, варто обмежити споживання алкоголю і ласощів, їжа має бути простою;
- запасатися водою, цього дня вона набуває цілющих властивостей;
- прибирати вдома, можна окропити святою водою будинок;
- відвідувати церкву, службу в храмах.
Коли святити воду на Водохреще
На Водохреще заведено освячувати воду і запасатися нею на рік.
За повір’ями, цього дня вона стає цілющою.
Детальніше про традиції Водохреща 2021 читайте на Фактах ICTV.