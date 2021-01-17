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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Що можна святити на Водохреще: правила і властивості освяченої води

19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Вважається, що головним обрядом під час цього свята є освячення води.

Коли та як святити воду

У храмах воду починають святити ввечері 18 січня. Також цей обряд продовжується вранці 19 січня. Вважається, що вода освячується не від хреста, який у неї занурюють. Вона стає освяченою, бо колись одного разу її освятив Христос у Своєму хрещенні.

Що можна святити на Водохреще – головні правила

Освячену воду можна взяти в церкві або прийти на службу зі своєю. Важливо, щоб це була проста чиста вода, а не газована чи мінеральна.

Також на Водохреще воду можна освятити самостійно. У народі вважається, що будь-яка вода, яку ви поставите на підвіконня вночі так, щоб на неї потрапляло місячне світло, стає освяченою.

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Властивості святої води

Вважається, що водохресна вода має цілющі властивості. Вона може допомогти побороти певні недуги, а також зміцнити організм.

Також водохресна вода поліпшує душевну гармонію і піднімає настрій. А це допоможе вам краще справлятися зі стресами.

Свята вода

Люди вірять, що вся вода в це свято цілюща. Навіть та, яка тече з водогону. Але найбільшу енергетику матиме вода під час літургії.

Коли освячують воду на Водохреще – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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