Що можна святити на Водохреще – головні правила

19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Вважається, що головним обрядом під час цього свята є освячення води.

Коли та як святити воду

У храмах воду починають святити ввечері 18 січня. Також цей обряд продовжується вранці 19 січня. Вважається, що вода освячується не від хреста, який у неї занурюють. Вона стає освяченою, бо колись одного разу її освятив Христос у Своєму хрещенні.

Освячену воду можна взяти в церкві або прийти на службу зі своєю. Важливо, щоб це була проста чиста вода, а не газована чи мінеральна.

Також на Водохреще воду можна освятити самостійно. У народі вважається, що будь-яка вода, яку ви поставите на підвіконня вночі так, щоб на неї потрапляло місячне світло, стає освяченою.

Властивості святої води

Вважається, що водохресна вода має цілющі властивості. Вона може допомогти побороти певні недуги, а також зміцнити організм.

Також водохресна вода поліпшує душевну гармонію і піднімає настрій. А це допоможе вам краще справлятися зі стресами.

Свята вода

Люди вірять, що вся вода в це свято цілюща. Навіть та, яка тече з водогону. Але найбільшу енергетику матиме вода під час літургії.

Коли освячують воду на Водохреще – читайте у матеріалі Фактів ICTV.