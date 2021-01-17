Сніжно та з морозом: погода в Україні на 17 січня (КАРТА)

Погода 17 січня в Україні буде хмарною, холодною та сніжною. Вітер південний, його швидкість досягне 5-10 м/с. Середня вологість повітря становитиме 89%, що вплине на відчуття холоду.
На Сході країни сніжитиме, денна температура становитиме до -14°, вночі подекуди до -22°.
На Заході хмарно, подекуди випаде сніг, а денна температура опуститься до -8°.
На Півдні ймовірний дощ, вдень температура опуститься до -9°, а вночі подекуди до -12°.
На Півночі синоптики прогнозують хмарність зі снігом. Вдень термометри покажуть до -14°, вночі – до -21°.
У Центрі похмуро та з осадками: вночі до -18°, вдень до -12°.
У Києві синоптики прогнозують до -15° вдень, ввечері стовпчик термометра опустяться до -20°.
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Погода в Україні в січні 2021
В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 відносно теплою.
Удругому місяці зими часто йтимуть дощі, а от снігу майже не буде.
Середня місячна температура січня складе від -4° до 0°.