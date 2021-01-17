Що не можна робити на Водохреща 19 січня – ЗАБОРОНИ

Хрещення Господнє або Богоявлення православні відзначають 19 січня. Це одне з найдавніших і найважливіших свят у християнській культурі, пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан.

За традицією, на Водохреще освячують воду. Святою водою кроплять хату, подвір’я та навіть тварин – всі ці обряди спрямовані на залучення в сім’ю удачі та благополуччя.

Також 19 січня віряни занурюються у крижану ополонку. Оскільки взимку більшість водойм замерзають, для купання в них на Водохреще роблять спеціальні отвори в формі хреста.

Через відсилку до назви річки, в якій хрестився Ісус, ополонку називають йорданню.

Вважається, що саме купання на Водохреще допомагає очиститися від гріхів і захистити себе від хвороб.

Кажуть, у водохресну ніч вода стає цілющою – саме тому її зберігають весь рік, а дівчата поспішають вмитися святою водою, щоб зберегти молодість, красу та здоров’я.

Чого не можна робити в ніч на Водохреще

Напередодні Водохреща християни відзначають Святвечір. У цей день у храмах проводять службу, а після літургії святять воду.

Після освячення води не можна прати та прибирати – всі домашні справи господині закінчували до вечора.

Набираючи освячену воду, не заведено думати про погане. Оскільки свята вода набуває особливих властивостей, її не використовують для побутових потреб, прання або миття.

Крім того, в ніч на 19 січня не можна лаятися, позичати гроші та виносити щось із дому.

З першою зіркою сім’я збирається за столом на Голодну кутю. До цього часу не вживають будь-якої їжі. На столі цього вечора обов’язково має бути непарна кількість пісних страв.

Що не можна робити на Водохреще 19 січня

Ворожити на Водохреще заборонено – це може призвести до нещасть у домі. Останній день святок, коли можна дізнатися свою долю, – 18 січня.

Пірнати в ополонку на Водохреще можна тільки після сповіді та причастя. Робити це в стані алкогольного сп’яніння – категорично заборонено.

На Водохреще не можна прибирати, прати та шити. Виносити сміття у цей день теж небажано. В принципі всю хатню роботу на Водохреще краще відкласти, оскільки свято спрямоване на очищення від гріхів.

Стригтися чи робити на Водохреще манікюр, як і в будь-яке інше церковне свято, не можна.

Якщо не хочете весь рік бідувати, на Водохреще не позичайте та не давайте в борг гроші.

Намагайтеся 19 січня уникати сварок і сліз – за прикметами, вони приречуть вас на нещасливе життя і призведуть до невдач у домі.

На Водохреще не прийнято робити дорогі подарунки – якщо хочете порадувати близьких, презентуйте їм щось символічне, що нагадає про таїнство хрещення Христа.

І не забудьте в цей день говорити близьким добрі слова – на Водохреще вони мають особливу силу.