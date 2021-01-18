У Китаї роботи беруть зразки аналізів для тесту на Сovid-19

У місті Шеньян, Китай, почали використовувати робота, який бере мазки із горла для тесту на Covid-19. Місцевий медичний персонал оцінив винахід, який зводить ризики зараження вірусом до мінімуму. Робота установили у рамках загальноміської кампанії тестування.

– Робот Lingcai зможе проводити швидкий забір зразків у повністю ізольованому середовищі. Так, ні медичні працівники, ні пацієнти не ризикують заразитися або передати вірус, – заявив один із місцевих лікарів Дуан Вейїнг.

Алгоритм тестування простий:

Людина відскановує документ, який посвідчує її особу. Медичний працівники за допомогою спеціальної системи керування роботом-рукою визначає правильну точку забору. Після завершення процедури робот поміщає зразок у пробірку і закриває кришкою. Зразки відправляються у лабораторію для аналізу.

Також дослідники заявили про те, що винахід може бути корисним на митницях, оскільки зможе забезпечити кращу ефективність забору мазків із горла, на відміну від звичайних методів.

Тестування – один із найважливіших способів діагностики вірусу Covid-19. Перебуваючи у тісному контакті з потенційно зараженими людьми, лікарі повинні одягати захисні костюми, які спричиняють дискомфорт та відчуття задухи впродовж тривалого часу.

До того ж, існують ризики перехресного зараження безпосередньо під час відбору, наприклад, краплі слини можуть потрапити на обличчя медичного працівника.

Зараз розробники очікують на національний патент.

Lingcai – не єдина автоматизована система відбору проб

У листопаді минулого року дослідники з Шеньчженьської лікарні Південного медичного університету розробили машину, яка дозволяє потенційно хворим брати мазки з горла для тестування на Covid-19 без допомоги медичного персоналу. Ймовірно, цей винахід запустять у масове виробництво вже цього року.

Також у жовтні дослідницька група з Університету Цінхуа оголосила, що спроектувала мобільну випробувальну лабораторію, оснащену роботами для забору зразків. Команда доставила свою першу лабораторію до лікарні південного міста Китаю Чжухаї.

Джерело: ECNS

Фото: Depositphotos