День ангела – Поліни (18 січня): привітання і значення імені

18 січня день ангела святкують дівчата, які носять ім’я Поліна.

Значення імені Поліна

Ім’я Поліна прийшло до нас з Франція і перекладається як скромна.

Читайте Календар свят на лютий 2021

Дівчата мають зависокі запити не тільки до оточення, а й до себе насамперед. Вона завжди намагається зайняти лідируючі позиції серед однолітків.

Поліни доброзичливі та легко йдуть на контакт. Дівчата, які носять це ім’я, рішучі та наполегливі. Однак вони не сприймають критику.ґ

Привітання з днем ​​ангела Поліни

У день твого ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистого кохання, доброго світу.

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Поліна! Вітаю з днем ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити і ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу посмішку. Всіх благ і здоров’я!

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Вітаю з днем ангела Поліни. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров’ям, любов’ю, посприяє в досягненні поставленої мети і захистить від всього лихого у життя.

Календар церковних свят на рік

Упродовж року українці святкують низку церковних свят.

Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.