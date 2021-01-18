Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. За церковним календарем українці відзначають Водохресний Святвечір, в народі відомий як Голодна кутя.
Саме цього дня проводяться головні приготування до Водохреща.
Хто святкує іменини: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.
Народні прикмети на 18 січня
- Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
- Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.
- Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.
- Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.
- Повний місяць цього дня віщує розлив річок навесні.
Що не можна робити 18 січня:
- не можна лаятися;
- не можна порушувати піст;
- не можна вживати алкоголь;
- не можна ставити на стіл парну кількість страв.
Церковні свята у січні 2021
У перший зимовий місяць українці відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреще, 19 січня.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.