Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Голодна кутя або Водохресний Святвечір: яке свято 18 січня

Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. За церковним календарем українці відзначають Водохресний Святвечір, в народі відомий як Голодна кутя.

Саме цього дня проводяться головні приготування до Водохреща.

Хто святкує іменини: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.

Народні прикмети на 18 січня

  • Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
  • Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.
  • Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.
  • Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.
  • Повний місяць цього дня віщує розлив річок навесні.
Читайте
З Водохресним святвечором 2021: найкращі листівки з привітаннями

Що не можна робити 18 січня:

  • не можна лаятися;
  • не можна порушувати піст;
  • не можна вживати алкоголь;
  • не можна ставити на стіл парну кількість страв.

Церковні свята у січні 2021

У перший зимовий місяць українці відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреще, 19 січня.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка