Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. За церковним календарем українці відзначають Водохресний Святвечір, в народі відомий як Голодна кутя.

Саме цього дня проводяться головні приготування до Водохреща.

Хто святкує іменини: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.

Народні прикмети на 18 січня

Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.

Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.

Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.

Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.

Повний місяць цього дня віщує розлив річок навесні.

Що не можна робити 18 січня:

не можна лаятися;

не можна порушувати піст;

не можна вживати алкоголь;

не можна ставити на стіл парну кількість страв.

Церковні свята у січні 2021

У перший зимовий місяць українці відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреще, 19 січня.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.