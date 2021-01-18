Гороскоп на неделю, с 18 по 24 января 2021 для всех знаков зодиака

Докладний гороскоп на тиждень з 18 до 24 січня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

19 січня Сонце переходить у знак Водолія. Уран, управитель цього знаку, з 18 січня виходить з ретро-фази і перебуває у прямолінійному русі.

У багатьох з’являється бажання зруйнувати старі традиції, правила та закони. Це дасть можливість створити щось нове. Якщо хочете, щоб проекти розвивалися, а заплановані справи вирішувалися вчасно, приготуйтеся до деяких оновлень. Навіть якщо все йде не за планом, люди, готові до змін у своєму житті, отримають сприятливі шанси. Варто згадати відомий вислів: Бажання – це завжди тисячі можливостей, а небажання – це завжди тисячі причин.

Гороскоп для Овнів

У цей період хороші можливості вам подарують друзі та однодумці. Спільні справи з ними або просто спілкування сприятливо позначиться на ваших творчих здібностях. Імовірні щасливі випадковості, намагайтеся частіше бувати у компанії в цей період. Також можливий прибуток від вашої професійної діяльності. Ваше прагнення отримати фінансову компенсацію за свою роботу у різних сферах обов’язково приведе до успіху. Це період усвідомлення того, що вам необхідне для щастя і плідної праці. У цей час також зросте важливість якості романтичних взаємин та їх значення для вас.

Гороскоп для Тельців

Вдалий час для далеких подорожей, закордонних поїздок, а також для вирішення юридичних і правових питань. Присвятіть час збагаченню свого світогляду та духовності. Вас можуть зацікавити філософські вчення. Інтелектуальний або професійний статус займатиме пріоритетне місце. Обмін інформацією та думками з оточенням допоможе в досягненні цілей. Справи, які стосуються ваших батьків, вкладень у нерухомість, роботи вдома можуть наблизитися до завершення або зовсім закінчитися.

Гороскоп для Близнюків

Романтичні захоплення стануть особливо активними, але, ймовірно, таємними. Це час напруження емоцій і чуттєвості. У стосунках обов’язково щось відбувається: або вони переходять на наступний рівень, або руйнуються. Якщо ви шукаєте додаткові гроші на будь-який проект, чекаєте схвалення кредиту, то напевно ваш запит буде задоволено. Ви зможете отримати переваги, пов’язані з податками або страхуванням, можлива допомога таємного покровителя. Якщо в цей період укладено шлюб або ділове партнерство, то такий союз збільшить ваші доходи та поліпшить соціальний статус.

Гороскоп для Раків

Головні події будуть пов’язані з вашими стосунками – особистими або діловими. Прагніть не дуже емоційно сприймати те, що відбувається навколо. Категоричність і вимогливість з вашого боку можуть зіпсувати стосунки, які тільки зав’язуються. Йдеться про ваших ділових партнерів та дружину/чоловіка. У вашому житті може статися важлива зустріч, а стосунки вийдуть на новий рівень. Події можуть бути пов’язані з фінансовим завершенням будь-яких справ. Також можливе благополучне закриття питання про виплату кредитів і боргів.

Гороскоп для Левів

З’являються невідкладні справи, клопоти, багато одноманітної, рутинної роботи, а також нагадають про себе посадові обов’язки. Варто приділити увагу здоров’ю, а також, своїм домашнім улюбленцям, якщо вони у вас є. Вірогідні проблеми у стосунках серед співробітників і підлеглих, ви можете бути втягнеті в ці неприємності. Актуальними є питання звільнення та працевлаштування. У ці дні можна шукати підтримки у відомих або впливових людей, своїми успіхами або поведінкою тішитимуть діти. Використовуйте січень для душевного зближення з дітьми, якихось спільних занять або розваг з ними, залучення їх до високого мистецтва.

Гороскоп для Дів

Тиждень хороший для втілення творчих проектів. У цей період діти зажадають вашої уваги, в їхньому житті можуть відбуватися важливі події. Також доводиться вирішувати проблеми своїх друзів та знайомих. Можливі службові романи або важливі події, пов’язані з колегами. Робота буде приносити більше радості, атмосфера на робочому місці стане прийнятнішою. Цей період також підходить для пошуку роботи або найму співробітників. Доведеться завершити певний проект, з’явиться можливість подолати приховані проблеми. Період розстановки життєвих пріоритетів і цінностей, важливих на цей момент.

Гороскоп для Терезів

Романтика, гумор та уява поліпшать психологічний клімат у родині. Справи і потреби дітей стануть особливо важливі. Може виникнути спокуса витратити велику суму грошей, фінансові ризики значно збільшуються, тому контролюйте ситуацію. Направте енергію в творчу сферу, успішними будуть мистецькі проекти, а також світські події, розваги та дозвілля. Загалом ваша удача зросте, з’являється можливість багато чого змінити у своєму житті на краще. Може зникнути інтерес до якоїсь групи людей, захочеться закінчити певні соціальні взаємини.

Гороскоп для Скорпіонів

Рішення ділових питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, активністі у професійних і політичних справах. Результатом можуть стати негативні зміни у стосунках з керівництвом, колегами, компаньйонами, владою. Уникайте відповідальних виступів, укладення угод і великих витрат. Все це може призвести до фінансових чи моральних втрат. Вирішення питань спільних фінансових операцій і володіння капіталом, розподілу прибутку може принести додаткові труднощі. Будьте особливо обережні на дорозі і за кермом.

Гороскоп для Стрільців

Не поспішайте, ухвалюйте рішення з холодною головою, бо можете згодом пошкодувати. Потік інформації посилиться. Поїздки, засоби комунікації, прилади для дому та офісу, розмови і нові контакти стануть найбільш ймовірними сферами ваших інтересів і діяльності в ці дні. Виникають обставини, які спонукають вас розвивати або покращувати головні навички, більше читати і збирати інформацію. Стосунки і спільна діяльність з братами, сестрами і сусідами активізуються, вам можуть запропонувати керівну посаду в громадській організації.

Гороскоп для Козерогів

Ваші принципи та цінності не менш важливі, ніж доходи та інші фінансові питання, які виступають на перший план у цей період. Створюються умови, завдяки яким ви поліпшите своє фінансове становище – або в результаті власних зусиль, або за допомогою батьків, керівництва та інших представників влади. Навколишні визнають результати вашої діяльності, а це, зі свого боку, поліпшить ваше фінансове становище та статус. Можливі нові джерела заробітку, не пропустіть сприятливі шанси і нагоду. Обставини змушують замислитися, чи є у вас важливі пріоритети, крім фінансових.

Гороскоп для Водоліїв

Це час безпристрасної оцінки ваших переваг, на перший план виходить ваша особистість і цілі. Обставини зроблять вас вольовою та динамічною людиною, ви зможете стати успішними та незалежними. У цей період ви починаєте звертати увагу на свою зовнішність, фізичний стан. Зростає самооцінка, почуття власної гідності. У цей час ви усвідомлюєте свою значимість, тому найкраще йдуть справи, які стосуються безпосередньо вас самих. Стаєте більш помітними для оточення. Але будьте пильні – ваші негативні риси характеру також проявляються.

Гороскоп для Риб

Обставини змусять вас краще зрозуміти свою підсвідомість. Ви можете знайти вражаючу внутрішню силу і рішучість. Також хтось із рідних та близьких людей може матти труднощі, пов’язані з роботою або здоров’ям, і їм знадобиться ваша допомога. Це гарний час для творчої або науково-дослідницької роботи наодинці. Загалом період підходить для початку профілактичного лікування або призначення планової операції. Звична робоча обстановка може змінитися. Можливо, доведеться ухвалювати рішення щодо співробітників, закриття проекту, бізнесу, звільнення. Це стосується як вас особисто, так і ваших підлеглих.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дозволяє вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Всі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному і фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.