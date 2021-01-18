Погода на тиждень в Україні з 18 до 22 січня 2021

У понеділок, 18 січня, в усіх регіонах України очікується хмарна з проясненнями погода.

У західних, північних та центральних областях температура вдень -12…-15, вночі -15…-21.

На Сході та Півдні країни також утримаються сильні морози. Удень -9…-11, вночі -12…-15.

У вівторок, 19 січня, в Україні також буде хмарна погода з проясненнями. В Івано-Франківській і Закарпатській областях пройде сніг.

На Заході температура вдень -4…-9, вночі -17…-23. У північних, центральних і східних областях вдень очікуються морози до -15, вночі до – 21.

На Півдні вдень -7…-10, вночі -12…-17.

У середу, 20 січня, в Україну почне повертатися тепло, але разом з опадами. На Заході країни очікується сніг. Температура вдень -3…3, вночі -15…-6.

У решті регіонів буде хмарна з проясненнями погода.

У північних, центральних і східних областях вдень -15….-8, вночі -24… -17.

На Півдні України також без опадів. Вдень -6…1, вночі -17….-9.

У четвер, 21 січня, в Україні буде хмарна з проясненнями погода, проте в Сумській і Чернігівській пройде сніг.

У західних регіонах температура вдень 4…6, вночі -2…1.

На Півночі та в Центрі України повітря вдень прогріється до 4, але вночі очікуються морози до -14.

У східних областях утримуватимуться сильні морози. Вдень до -5, вночі до -22.

На Півдні вдень ​​3…5, вночі синоптики прогнозують морози до -7.

У п’ятницю, 22 січня, в Україні значно потеплішає.

У західних, північних, центральних і східних областях температура вдень буде 2…6, вночі -6…3.

На Півдні вдень синоптики прогнозують до 8, вночі -1…3.

Погода в січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 року буде відносно теплою і з характерною для цього місяця кількістю опадів.

Середня місячна температура – від -4 до 0 градусів.