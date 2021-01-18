На Apple подали в суд з вимогою видалити Telegram

У США на корпорацію Apple подали в суд. Сторона звинувачення вимагає, щоб компанія видалила месенджер Telegram із платформи для застосунків Apple Store.

Заяву подала організація Coalition for a Safer Web (Коаліція безпечного інтернету, – Ред.) у Вашингтоні. Вона вважає, що Telegram використовували для поширення екстремістських висловлювань, які спровокували штурм Капітолія.

Згідно з позовом, Apple повинні фільтрувати подібні повідомлення, а також блокувати облікові записи та видаляти повідомлення користувачів, які поширюють образливі судження.

Месенджер Telegram розробив російський інтернет-підприємець Павло Дуров. Станом на січень 2021 року, у месенджера близько 500 млн щомісячних активних користувачів. Застосунок має попит серед людей, які хочуть зберегти свою анонімність та конфіденційність в інтернеті.

Microsoft розробляє цифровий паспорт щеплень від Covid – 19

Microsoft, Salesforce та Oracle, а також організація Mayo Clinic у США розробляють цифровий паспорт щеплень від коронавірусу. Компанії впевнені, що країни та авіаперевізники незабаром вимагатимуть у людей довідку про щеплення від Covid–19.

Об’єднання назвали The Vaccination Credential Initiative (Ініціатива з облікових даних вакцинації – Ред.). Інформацію зберігатимуть у цифровому гаманці Apple Wallet або Google Pay.