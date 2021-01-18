Національний перевізник Укрзалізниця працює над підвищенням рівня безпеки у напрямку приміських залізничних сполучень. Так, зовсім скоро в українських електричних поїздах з’явиться відеоспостереження.

– Зараз ми вже займаємось їхньою (електропоїздів – Ред.) модернізацією, яка передбачає встановлення камер спостереження, що дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах, – наголосив голова правління АТ Укрзалізниця Володимир Жмак.

Також у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана червона кнопка, якою він зможе викликати правоохоронців на наступну станцію – зупинку, передбачену маршрутом руху. Такими діями машиніст матиме змогу запобігти неналежній поведінці деяких пасажирів.

Охорона поїздів Укрзалізниці

25 серпня 2020 року АТ Укрзалізниця запустила у рамках пілотного проєкту охорону пасажирських поїздів у русі, яку забезпечує воєнізована охоронна компанія.

Перед кожним рейсом працівники охорони проходять інструктаж. Також вони забезпечені спеціальною формою одягу та знаками розрізнення.