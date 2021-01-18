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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Продавали туристичні путівки: у Запоріжжі шахраї ошукали людей на 400 тис. грн

У Запоріжжі шахраї продавали людям несправжні туристичні путівки у соціальних мережах. Після повної передплати підозрювані блокували клієнтів.

Таким чином зловмисники ошукали громадян України на 400 тис. грн. За попередніми даними, 30-річний чоловік та його 23-річна співмешканка ошукали понад два десятки українців.

Підозрюваних затримали. Слідчі встановлюють остаточну кількість потерпілих. У шахраїв вилучили комп’ютерну техніку та сім-картки, які ті використовували у своїй діяльності.

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Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до восьми років за статтею 190 (Шахрайство) КК України. Слідчі дії тривають. Справу розслідує відділ протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Вознесенівського відділення поліції Запоріжжя.

У Запоріжжі ув’язнені продавали несправжній товар

У Запоріжжі викрили двох ув’язнених колонії, які займалися шахрайством в інтернеті. Вони обдурили понад 60 громадян, продаючи їм несправжні товари споживання онлайн.

Після отримання грошей зловмисники видаляли оголошення та блокували покупців. Перебуваючи за ґратами, двоє раніше судимих злочинців, привласнили собі близько 250 тис. грн.

Джерело: Кіберполіція

Фото: Pixabay

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