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Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |

Привітання з прийдешнім Водохрещем у віршах

Щороку 19 січня православні українці відзначають світле свято – Хрещення Господнє. Водохрещення є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдвяних свят.

Вважається, що в цей день вода здатна зцілити тіло і душу. Напередодні цього світлого свята прийнято зустрічати другий Святвечір разом із своїми рідними та прощати всі свої образи та провести цей день з усіма, кого ви любите.

Для того, щоб напередодні цього свята ви могли зробити приємно своїм близьким, Факти ICTV підготували 10 найкращих привітань з прийдешнім Хрещенням у віршах.

Привітання з прийдешнім Водохрещем у віршах

***

Водохреща на порозі,
В проруб ти скоріш стрибай,
Для прощення, благодаті
Свою душу розкривай.
Хай відпустять всі образи,
В серці хай живе добро,
Янголи нехай дарують
Допомогу і тепло.

***

Бог являється усім
Січневої ночі.
Хай же буде у всіх вас
Все, що серце хоче!
Хай усім буде добро
По діянням чесним.
Зустрічають щиро вас,
Жити з інтересом!
Бути з Богом за одне:
Праведне, єдине.
Мати блага у житті,
Любити родину!

***

Хрещення Господнє на порозі,
В проруб ти скоріш стрибай,
Для прощення, благодаті
Свою душу розкривай!

***

З Хрещенням Господнім
Щиро Вас вітаю!
Щоб було все добре –
Від душі бажаю!
Хай Вас Бог оберігає,
Дарувавши свою ласку,
Ангелок охороняє
У житті, мов казка!

***

З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому світу Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!

***

Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода Свята.
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров’я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!

***

На Водохреща все навкруг звабливе,
Зимове свято наше особливе,
Води йорданської рукою я торкнусь,
Почую Господа, у вдячності схилюсь.
Опівночі великі чудеса:
Вщухає вітер і панує тиша,
І відкриваються усім нам небеса,
Прислухайся до вічного ти лишень.
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає –
Із серця радість, наче пісня лине.

Чого не можна робити в ніч на Водохреще

Напередодні Водохреща християни відзначають Святвечір. У цей день у храмах проводять службу, а після літургії святять воду.

Після освячення води не можна прати, прибирати, лаятися та виносити щось із дому. Більше про заборони на Водохреще читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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