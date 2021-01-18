Привітання з прийдешнім Водохрещем у віршах

Щороку 19 січня православні українці відзначають світле свято – Хрещення Господнє. Водохрещення є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдвяних свят.

Вважається, що в цей день вода здатна зцілити тіло і душу. Напередодні цього світлого свята прийнято зустрічати другий Святвечір разом із своїми рідними та прощати всі свої образи та провести цей день з усіма, кого ви любите.

Для того, щоб напередодні цього свята ви могли зробити приємно своїм близьким, Факти ICTV підготували 10 найкращих привітань з прийдешнім Хрещенням у віршах.

***

Водохреща на порозі,

В проруб ти скоріш стрибай,

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай.

Хай відпустять всі образи,

В серці хай живе добро,

Янголи нехай дарують

Допомогу і тепло.

***

Бог являється усім

Січневої ночі.

Хай же буде у всіх вас

Все, що серце хоче!

Хай усім буде добро

По діянням чесним.

Зустрічають щиро вас,

Жити з інтересом!

Бути з Богом за одне:

Праведне, єдине.

Мати блага у житті,

Любити родину!

***

Хрещення Господнє на порозі,

В проруб ти скоріш стрибай,

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай!

***

З Хрещенням Господнім

Щиро Вас вітаю!

Щоб було все добре –

Від душі бажаю!

Хай Вас Бог оберігає,

Дарувавши свою ласку,

Ангелок охороняє

У житті, мов казка!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому світу Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров’я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

***

На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає –

Із серця радість, наче пісня лине.

Чого не можна робити в ніч на Водохреще

Напередодні Водохреща християни відзначають Святвечір. У цей день у храмах проводять службу, а після літургії святять воду.

Після освячення води не можна прати, прибирати, лаятися та виносити щось із дому. Більше про заборони на Водохреще читайте у матеріалі Фактів ICTV.