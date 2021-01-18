Прогноз погоди в Україна на 18 січня свідчить, що мінусова температура не відступатиме.

На Заході передбачається сонячна погода, однак температура повітря опуститься до -21 вночі, а вдень до -15.

На Півночі країни синоптики прогнозують також до -21 вночі, а вдень до -15. Водночас у Києві температура триматиметься на рівні -13 вдень.

У східних областях стовпчик термометра зупиниться на рівні -15 вночі та до -11 вдень.

На Півдні країни буде трохи тепліше – від -6 до -11 вдень та до -16 вночі.

Погода на Водохреще

Погода на Водохреще в Україні буде хмарною з проясненнями, однак прохолодною. У вівторок, 19 січня, стовпчик термометра в усіх регіонах буде з позначкою -, опадів не передбачається.

Синоптики прогнозують сильні морози. Вдень на півдні від -6 до -9, на півночі очікується в середньому -9, -12. У східних регіонах дещо прохолодніше – 12,-15. На заході прогнозують -6, -8. У центральних регіонах України -9, -11.