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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

З Водохресним святвечором 2021: найкращі листівки з привітаннями

Щороку 18 січня українці відзначають Водохресний святвечір. У цей час люди завершують святкувати Новий рік і починають готуватися до посту.

Через це Водохресний святвечір ще називають Голодною кутею, або другим Святвечором.

18 січня дівчата вмивалися снігом, щоб зробити шкіру білою й красивою. Раніше вірили, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби, тому талу воду довго зберігали.

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У цей день, як і на Хрещення, святять воду. Йдучи до церкви за святою водою, люди прикрашають посуд безсмертником або сухими волошками, щоб Бог милував від злої напасті.

Якщо Вам стало трішки сумно, що новорічно-різвяні свята завершуться, підготувалися для вас святкові листівки, щоб трішки покращити настрій вам та вашим близьким.

Різдвяний святвечір 2021 – вітання в листівках Різдвяний святвечір 2021 – вітання в листівках Різдвяний святвечір 2021 – вітання в листівках Різдвяний святвечір 2021 – вітання в листівках Різдвяний святвечір 2021 – вітання в листівках

Раптом ви наважитесь скупатися в річці 19 січня, у день Хрещення Господнього, маємо для вас кілька порад, як правильно купатися на Водохреща. Упевнені, скориставшись ними, від занурення в крижану воду ви отримаєте лише користь, а не переохолодження.

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