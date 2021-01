Добірка комп’ютерних ігор, які допоможуть розвинути інтелект

Комп’ютерні ігри та мобільні додатки стали невід’ємною частиною життя людини XXI століття. Написано сотні статей щодо того, корисні або шкідливі відеоігри. Інформація надходить звідусіль. Проводяться дослідження на предмет користі комп’ютерних ігор.

Дафні Бавельє, яка досліджує адаптацію мозку до змін, як за своєю природою, так і за допомогою тренувань, порівнює ефект відеоігор з тим, як впливає вино на здоров’я людини.

Джейн Макгонігал, дизайнерка комп’ютерних ігор, підрахувала, що людству необхідно витрачати близько 21 млрд годин на комп’ютерні ігри щотижня. Цей досвід, за словами Джейн, допоможе розвинути навички, необхідні для подолання таких проблем, як: бідність, зміна клімату, глобальні конфлікти.

Популярність ігор, що здатні розвивати пам’ять, увагу та стратегічне мислення гравця, з кожним днем лише зростає. Отож розробники із запалом створюють все більше подібних програм.

Відеогра-платформер від першої особи. Гру розробила компанія Valve Corpotation. Суть полягає у тому, щоб вирішити низку головоломок за допомогою пристрою Aperture Science. Портали переносять об’єкти, зокрема головну героїню Челл, між віддаленими точками.

Гра вимагає логіки та раціональності від гравців. Окрім Челл, серед персонажів присутня також Glados – комп’ютерна система, прототип штучного інтелекту, який створив вчений у покинутій лабораторії. Glados покликана допомагати гравцям у проходженні рівнів.

Один із найпопулярніших додатків для покращення розумових здібностей. Доступна підписка на місяць, в іншому випадку ви зможете грати три гри на день. Так званий розумовий фітнес у будь-якому випадку не пройде даремно. Програми доступні для IOS та Andoid.

Програма адаптовується до кожного користувача відповідно до віку, рівня знань, сильних та слабких сторін особистості.

Цей додаток для розумових тренувань має на меті розвинути навички концентрації уваги, ораторські вміння, швидке прийняття рішень тощо. Кожен отримує індивідуальну програму тренувань та підказок, щоб досягти максимального результату.

Програма доступна для завантаження на IOS- та Android-пристрої. Також навчання проводиться лише англійською мовою. Завантаживши Elevate, ви отримаєте понад 30 ігор, детальний аналіз продуктивності, а також календар навантажень.

Ігри розроблено спільно з фахівцями у галузі когнітивного навчання на основі наукових досліджень алгоритмів тренування мозку, а також досліджень функції пам’яті.

Це прекрасний варіант для тих, хто хоче освоїти початковий рівень програмування. Для проходження гри користувачам потрібно запам’ятати коди JavaScript. За сюжетом гравець – чарівник, який має виконувати завдання за допомогою заклинань мовою програмування.

