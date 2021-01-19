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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Хрещення Господнє або Богоявлення: яке свято 19 січня

В Україні 19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Його ще називають Богоявлення, Водохреща або Йордан.

Воно пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан. Під час обряду на Спасителя зійшов Святий Дух у вигляді голуба.

За давньою традицією на Водохреща освячують воду, яка має цілющу силу, а також занурюються в ополонці – щоб бути здоровими весь рік.

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Іменини сьогодні відзначають Андрій, Іван, Лаврентій, Лідія, Марія і Феофан.

Прикмети на 19 січня:

  • Зоряна ніч на Водохреща – буде багато горіхів і ягід.
  • Йде лапатий сніг – загалом до врожайного року.
  • Ясно і холодно на Богоявлення – до посушливого літа, якщо сніг і похмуро – до багатого урожаю.
  • Йде сніг під час освячення води – прикмета, що будуть добре роїтися бджоли.

Що не можна робити 19 січня:

  • Під особливою забороною прання, тому що раніше робили це у відкритих водоймах, а вода в цей день освячується самим небом.
  • Шити й вишивати.
  • Сваритися і плакати.
  • Давати гроші в борг.
  • Вживати алкоголь перед купанням в ополонці.
  • Подавати до столу парну кількість страв. За традицією ставлять сім або дев’ять.
  • Ворожити категорично заборонено – тільки напередодні, 18 січня.

Більше про заборони на Водохреще – в матеріалі на Фактах ICTV.

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