В Україні 19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Його ще називають Богоявлення, Водохреща або Йордан.

Воно пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан. Під час обряду на Спасителя зійшов Святий Дух у вигляді голуба.

За давньою традицією на Водохреща освячують воду, яка має цілющу силу, а також занурюються в ополонці – щоб бути здоровими весь рік.

День ангела 19 січня

Іменини сьогодні відзначають Андрій, Іван, Лаврентій, Лідія, Марія і Феофан.

Прикмети на 19 січня:

Зоряна ніч на Водохреща – буде багато горіхів і ягід.

Йде лапатий сніг – загалом до врожайного року.

Ясно і холодно на Богоявлення – до посушливого літа, якщо сніг і похмуро – до багатого урожаю.

Йде сніг під час освячення води – прикмета, що будуть добре роїтися бджоли.

Що не можна робити 19 січня:

Під особливою забороною прання, тому що раніше робили це у відкритих водоймах, а вода в цей день освячується самим небом.

Шити й вишивати.

Сваритися і плакати.

Давати гроші в борг.

Вживати алкоголь перед купанням в ополонці.

Подавати до столу парну кількість страв. За традицією ставлять сім або дев’ять.

Ворожити категорично заборонено – тільки напередодні, 18 січня.

Більше про заборони на Водохреще – в матеріалі на Фактах ICTV.