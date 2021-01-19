В Україні 19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Його ще називають Богоявлення, Водохреща або Йордан.
Воно пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан. Під час обряду на Спасителя зійшов Святий Дух у вигляді голуба.
За давньою традицією на Водохреща освячують воду, яка має цілющу силу, а також занурюються в ополонці – щоб бути здоровими весь рік.
День ангела 19 січня
Іменини сьогодні відзначають Андрій, Іван, Лаврентій, Лідія, Марія і Феофан.
Прикмети на 19 січня:
- Зоряна ніч на Водохреща – буде багато горіхів і ягід.
- Йде лапатий сніг – загалом до врожайного року.
- Ясно і холодно на Богоявлення – до посушливого літа, якщо сніг і похмуро – до багатого урожаю.
- Йде сніг під час освячення води – прикмета, що будуть добре роїтися бджоли.
Що не можна робити 19 січня:
- Під особливою забороною прання, тому що раніше робили це у відкритих водоймах, а вода в цей день освячується самим небом.
- Шити й вишивати.
- Сваритися і плакати.
- Давати гроші в борг.
- Вживати алкоголь перед купанням в ополонці.
- Подавати до столу парну кількість страв. За традицією ставлять сім або дев’ять.
- Ворожити категорично заборонено – тільки напередодні, 18 січня.
Більше про заборони на Водохреще – в матеріалі на Фактах ICTV.