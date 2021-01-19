Коли буде зростаючий Місяць в лютому 2021

Місячний календар на лютий свідчить, що зростаючий Місяць буде 15 днів.

Зростаючий Місяць у лютому буде з 12 до 26 числа.

Водночас спадаючий Місяць протягом лютого буде 11 днів – з 1 до 10 лютого та 28 лютого.

Дні під час зростаючого Місяця будуть переважно хорошими. Будь-які починання отримають гарну енергетичну підтримку.

Також у цей період варто складати плани на майбутнє та починати нову справу.

Особливо сприятливими днями буде 2, 3 та 17 люте.

Місячний календар на рік

Місячний календар 2021 на рік свідчить, що протягом року буде багато сприятливих та продуктивних днів.

Детальніше про циклічні зміни фаз Місяця і місячних днів можна прочитати у місячному календарі на 2021 рік.