Хрещення 2021: короткі красиві привітання

19 січня українці відзначатимуть Хрещення Господнє, це свято було встановлено на честь хрещення Ісуса Христа Іваном Хрестителем в річці Йордан. Також його називають Водохрещем або Богоявленням, а головною традицією вже багато років залишається освячування води та купання в ополонці.
Найсміливіші стрибнуть в ополонку, щоб змити з себе хвороби і гріхи, інші – приєднаються до яскравих народних гулянь, а Факти ICTV підготували красиві лаконічні привітання для всіх, хто хоче порадувати своїх близьких та друзів в цей світлий день.
Римовані короткі привітання з Водохрещем:
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Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров’я ваше буде хай, завжди як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
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З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Вітаю з Хрещенням Господнім!
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З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
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В ополонку вскочити сьогодні
Вас запрошую сердечно.
Водохреще хай відкриє
Путь у щастя безкінечний.
Змиє хай вода священна
Смуток, горе і образи,
Хай світлішим стане шлях
Після купелі одразу.
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Потріскує міцний мороз,
Із льоду хрест посеред снігу,
В Йордані охрестивсь Христос,
З’явившись у годину тиху.
Нехай освячена вода
Зцілить тіла і душі ваші,
І ви в святковий день прийміть
Вітання найщиріші наші.
У прозі:
У велике і світле свято Водохреща бажаю вам омитися святою водою і завжди залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі й кохані.
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Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорості, сили і здоров’я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце! Христос хрещається!
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Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов’ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров’я міцного, достатку і добра!
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Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров’я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!