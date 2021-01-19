Хрещення 2021: короткі красиві привітання

19 січня українці відзначатимуть Хрещення Господнє, це свято було встановлено на честь хрещення Ісуса Христа Іваном Хрестителем в річці Йордан. Також його називають Водохрещем або Богоявленням, а головною традицією вже багато років залишається освячування води та купання в ополонці.

Найсміливіші стрибнуть в ополонку, щоб змити з себе хвороби і гріхи, інші – приєднаються до яскравих народних гулянь, а Факти ICTV підготували красиві лаконічні привітання для всіх, хто хоче порадувати своїх близьких та друзів в цей світлий день.

Римовані короткі привітання з Водохрещем:

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Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров’я ваше буде хай, завжди як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

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З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

В ополонку вскочити сьогодні

Вас запрошую сердечно.

Водохреще хай відкриє

Путь у щастя безкінечний.

Змиє хай вода священна

Смуток, горе і образи,

Хай світлішим стане шлях

Після купелі одразу.

***

Потріскує міцний мороз,

Із льоду хрест посеред снігу,

В Йордані охрестивсь Христос,

З’явившись у годину тиху.

Нехай освячена вода

Зцілить тіла і душі ваші,

І ви в святковий день прийміть

Вітання найщиріші наші.

У прозі:

У велике і світле свято Водохреща бажаю вам омитися святою водою і завжди залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі й кохані.

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Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорості, сили і здоров’я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце! Христос хрещається!

***

Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов’ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров’я міцного, достатку і добра!

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Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров’я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!