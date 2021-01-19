Хрещення Господнє або, як його ще називають, Благовіщення, святкують 19 січня. Факти ICTV підготували листівки з Хрещенням Господнім 19 січня – найкращі привітання.

Це християнське свято, яке нагадує про те, що у цей день Христос хрестився у ріці Йордані. Важливу роль відіграв у цьому пророк Іоанн Предтеча – саме він хрестив Спасителя.

Того дня з неба у вигляді голуба до Ісуса спустився Дух Святий, тому це свято також називають і Богоявлення. Це диво описав Євангеліст Лука.

Розкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти Син Мій улюблений, що Я вподобав!

Після хрещення Ісус Христос пішов у пустелю, де постив сорок днів. Лукавий аж три рази спокушав його, та задовольнити хитрощами свої прагнення так і не зміг.

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Хрещення Господнє святкують із часів, коли жили апостоли. Тоді Хрещення і Різдво були єдиним святом, і називалося воно Богоявлення.

У цей день вся вода вважається святою і найсміливіші хлопці й дівчата стрибають в ополонку. Вважається, що такий ритуал захистить від усіх хвороб протягом року.

Привітання з Хрещенням листівки: