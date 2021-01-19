PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Мороз до -24 та сніг на Заході: прогноз погоди на 19 січня (КАРТА)

На Водохреще, 19 січня, Україна перебуватиме в зоні антициклону Dragica, тому суттєвих опадів не очікується. Лише на Заході можливий невеликий сніг.

Вночі та вранці прогнозують -17 -24, а вдень -9 -15.

Зокрема, на Півночі та Сході країни – від -13 до -15, в центральних областях -11 -13.

Читайте
Без опадів, але з морозами: погода на Водохреще в Україні

У південних регіонах – в діапазоні -7 -12, а у західних – температура повітря становитиме -10 -12, проте на Закарпатті протягом дня -5 -7.

У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -20, а вдень -13 -15 градусів.

Погода 19 січня

Коли чекати потепління

У прогнозі погоди на тиждень в Україні синоптики передбачають значне потепління з 22 січня.

Морози почнуть поступово спадати з 20 числа, 21 січня вже передбачається відлига, а наступного дня – скрізь “плюси”.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору