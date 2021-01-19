На Водохреще, 19 січня, Україна перебуватиме в зоні антициклону Dragica, тому суттєвих опадів не очікується. Лише на Заході можливий невеликий сніг.

Вночі та вранці прогнозують -17 -24, а вдень -9 -15.

Зокрема, на Півночі та Сході країни – від -13 до -15, в центральних областях -11 -13.

У південних регіонах – в діапазоні -7 -12, а у західних – температура повітря становитиме -10 -12, проте на Закарпатті протягом дня -5 -7.

У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -20, а вдень -13 -15 градусів.

Коли чекати потепління

У прогнозі погоди на тиждень в Україні синоптики передбачають значне потепління з 22 січня.

Морози почнуть поступово спадати з 20 числа, 21 січня вже передбачається відлига, а наступного дня – скрізь “плюси”.