Прикольні смс-привітання з Водохрещем 2021

19 січня в Україні щорічно святкують Водохреще. Головним звичаєм у цей день є купання в ополонці. Ця традиція була започаткована ще у ХІХ столітті, а популярності набула наприкінці ХХ століття.
Це свято є важливим для усіх православних людей. Вони вірять, що цього дня вода стає святою, і нею можна змити усі гріхи.
Факти ICTV зібрали для вас найцікавіші та найприкольніші смс-привітання у віршах та прозі, якими ви можете порадувати рідних, друзів та колег.
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Вітаю з Водохрещем! Нехай у вашому домі завжди буде мир і спокій, щастя і гарний настрій! Нехай Ісус, спостерігаючи за вами з небес, регулярно обдаровує грошовим дощем і численними сюрпризами! Нехай ангели оберігають від найменших неприємностей! І нехай все у вас буде в сто разів краще, ніж у сусіда!
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Вітаю з Водохрещем! Хочу побажати бути найздоровішим і найкрасивішим. А ще бажаю в ополонці зловити незаморожену Золоту рибку, щоб вона виконала усі твої бажання!
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Тріщать морози за вікном і на календарі – Хрещення Господнє. Плюхніться сьогодні в ополонку або зробіть у ванні скромний Йордан, окропіть тіло і душу водою, сьогодні вона свята. З Водохрещем!
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Сьогодні – Хрещення Господнє! Тож нехай це свято віджене від тебе коронавірус, інші всі хвороби та печалі. Лиш водою вмийся ти святою. Зі святом тебе!
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З Водохрещем! Бажаю в 2021 році не падати на мороз, але на століття заморозити свою невдачу. Нічого не бійся, але наганяй страху на своїх недоброзичливців. Бажаю не грішити перед Богом, а тільки пустувати в дрібницях. Бажаю благословення Божого і почуття невагомості від щастя.
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У світлий водохресний день хочу побажати відчути себе справжнім іхтіандром у пошуках свого щастя. З Богом в ополонку пірнай, і нехай чиста водиця змиє весь негатив і всяку капость із твого життя.
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Я привітаю з Хрещенням Господнім,
Цей день відомий доброю славою!
Знай, вода вся – свята сьогодні,
Але ти в ополонці довго не плавай!
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У день Хрещення – усміхайся,
Тішся воді святій
Але понад міру не захоплюйся,
Льодяною ти водою.
Нехай Господь благословить,
Лиш не підхопи ковід!
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В ополонку вночі дівки скачуть,
Голі священники маячать!
Хлопці же за ними вслід,
Ось заліз і старий дід!
Адже свята зараз водиця,
Для здоров’я знадобиться!
В нас такі люті морози
Викликають сміх крізь сльози!
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Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить ззовні, щоб були здорові!
Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину, щоб жила щасливо!
Колись на світанні сам Христос хрестився в річці Йордані!
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