Водохреще або Йордан християни, які дотримуються Юліанського календаря, відзначають 19 січня.
Хрещення Господнє або Богоявлення – святкування однієї з найважливіших подій у житті Ісуса Христа. Перше Хрещення відбулося на річці Йордан, коли Ісусу було 30 років. Обряд проводив пророк Іоанн Предтеча, якого згодом почали називати Хрестителем.
Однією з головних традицій Хрещення Господнього є купання в крижаній воді для очищення душі та тіла. Вважається, що 19 січня вона має особливу силу зцілення.
Привітання з Водохрещем – чудовий спосіб показати близьким свою любов та турботу. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з цим світлим святом.
Привітання з Водохрещем у віршах:
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Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані Надії,
Добром і Щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов’ю,
І подарує вам міцне здоров’я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
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Хай ялинка дивно сяє
Хай щедрівочка лунає,
Бажаю бути всім здоровим,
Вітаю з Хрещенням Христовим!
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З Йорданською святою водою!
Щоб Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
Щоб гості з’їхались бажані.
Христос хрестився у Йордані!
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З Водохрещем вас поспішаю привітати
І побажати вам чистоти
Всіх помислів і всіх прагнень,
Здоров’я, щастя й теплоти!
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Привітання з Водохрещем у прозі:
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У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі та кохані.
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Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято зігріє вам душу, подарує міцне здоров’я та ясні, чисті думки!
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Вітаю Вас із найбільшими християнськими святами – Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на Вас зійшла свята Божа благодать, щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров’ям, легкістю, втіхою, щоб пішли біль, досада, розчарування, ненависть і пороки, а на зміну їм в душі запанували мир, спокій і злагода!
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Хрещення Господнє одне з найдавніших християнських свят, в цей день очищається душа від суєти і печалі, наповнюється вищим сенсом, світлом, добротою, любов’ю, нехай хрещенські морози не вгамують її. Нехай Вам відкриється краще в людях, нехай запанує мир, краса, щастя в родині і справах, нехай щаслива зірка освітлює вам дорогу!
Привітання з Водохрещем в СМС:
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Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам усім здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!
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Хрещення Господнє на порозі.
В проруб ти скоріш стрибай.
Для прощення, благодаті
Свою душу розкривай!
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З Водохрещем вас вітаю,
Хай вода дарує сили,
Хай святий потік гріхи
І образи з серця змиє!
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На Водохреща вам бажаю миру, щастя,
Добрих і прекрасних літ,
Хай Господь оберігає
Від проблем вас і від бід!
Церковні свята у 2021 році
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.
Повний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі.