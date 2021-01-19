Водохреще або Йордан християни, які дотримуються Юліанського календаря, відзначають 19 січня.

Хрещення Господнє або Богоявлення – святкування однієї з найважливіших подій у житті Ісуса Христа. Перше Хрещення відбулося на річці Йордан, коли Ісусу було 30 років. Обряд проводив пророк Іоанн Предтеча, якого згодом почали називати Хрестителем.

Однією з головних традицій Хрещення Господнього є купання в крижаній воді для очищення душі та тіла. Вважається, що 19 січня вона має особливу силу зцілення.

Привітання з Водохрещем – чудовий спосіб показати близьким свою любов та турботу. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з цим світлим святом.

Привітання з Водохрещем у віршах:

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Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Добром і Щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов’ю,

І подарує вам міцне здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

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Хай ялинка дивно сяє

Хай щедрівочка лунає,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю з Хрещенням Христовим!

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З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

Щоб гості з’їхались бажані.

Христос хрестився у Йордані!

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З Водохрещем вас поспішаю привітати

І побажати вам чистоти

Всіх помислів і всіх прагнень,

Здоров’я, щастя й теплоти!

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Привітання з Водохрещем у прозі:

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У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі та кохані.

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Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято зігріє вам душу, подарує міцне здоров’я та ясні, чисті думки!

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Вітаю Вас із найбільшими християнськими святами – Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на Вас зійшла свята Божа благодать, щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров’ям, легкістю, втіхою, щоб пішли біль, досада, розчарування, ненависть і пороки, а на зміну їм в душі запанували мир, спокій і злагода!

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Хрещення Господнє одне з найдавніших християнських свят, в цей день очищається душа від суєти і печалі, наповнюється вищим сенсом, світлом, добротою, любов’ю, нехай хрещенські морози не вгамують її. Нехай Вам відкриється краще в людях, нехай запанує мир, краса, щастя в родині і справах, нехай щаслива зірка освітлює вам дорогу!

Привітання з Водохрещем в СМС:

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Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

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Хрещення Господнє на порозі.

В проруб ти скоріш стрибай.

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай!

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З Водохрещем вас вітаю,

Хай вода дарує сили,

Хай святий потік гріхи

І образи з серця змиє!

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На Водохреща вам бажаю миру, щастя,

Добрих і прекрасних літ,

Хай Господь оберігає

Від проблем вас і від бід!

Церковні свята у 2021 році

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

Повний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі.