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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Водохреща 2021: кияни масово купалися, незважаючи на карантин і мороз

На свято Водохреща, 19 січня, кияни не порушують традицій та пірнають в ополонки.

Не зважаючи на локдаун в Україні, який триватиме до 24 січня, мешканці столиці доєднались до традиції та масово пірнали в ополонки на свято.

У Дарницькому районі міста Києва люди купались у озері в парку Партизанської слави. Там обладнали спеціальне місце для пірнання, обігріву та роздягання.

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Коли купатися на Водохреща

 

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Публикация от @miscevi_news

У Гідропарку також багато киян доєднались до традиції на Водохреща попри карантинні обмеження через коронавірус та мороз. Більшість українців дотримувались правил та були одягнені в захисні маски.

Проте там для бажаючих не було спеціально обладнаного місця для купання.

 

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Публикация от Мария Лысенко (@mouse_merry)

На озері Тельбін, що у Дніпровському районі, також було не мало людей. Там зробили ополонку, у якій могли пірнати усі бажаючі.

 

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Публикация от Иван Герус (@gerusivan)

Заборони на Водохреща

Напередодні Водохреща християни відзначають Святвечір. У цей день у храмах проводять службу, а після літургії святять воду. Після освячення води не можна прати та прибирати – всі домашні справи господині закінчували до вечора.

Також серед заборон на Водохреща існуєють такі правила: не можна лаятися, позичати гроші та виносити щось із дому, думати про погане.

Окрім цього, ворожити на Водохреще заборонено – це може призвести до нещасть у домі.

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