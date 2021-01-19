Водохреща 2021: кияни масово купалися, незважаючи на карантин і мороз

На свято Водохреща, 19 січня, кияни не порушують традицій та пірнають в ополонки.

Не зважаючи на локдаун в Україні, який триватиме до 24 січня, мешканці столиці доєднались до традиції та масово пірнали в ополонки на свято.

У Дарницькому районі міста Києва люди купались у озері в парку Партизанської слави. Там обладнали спеціальне місце для пірнання, обігріву та роздягання.

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У Гідропарку також багато киян доєднались до традиції на Водохреща попри карантинні обмеження через коронавірус та мороз. Більшість українців дотримувались правил та були одягнені в захисні маски.

Проте там для бажаючих не було спеціально обладнаного місця для купання.

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На озері Тельбін, що у Дніпровському районі, також було не мало людей. Там зробили ополонку, у якій могли пірнати усі бажаючі.

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Заборони на Водохреща

Напередодні Водохреща християни відзначають Святвечір. У цей день у храмах проводять службу, а після літургії святять воду. Після освячення води не можна прати та прибирати – всі домашні справи господині закінчували до вечора.

Також серед заборон на Водохреща існуєють такі правила: не можна лаятися, позичати гроші та виносити щось із дому, думати про погане.

Окрім цього, ворожити на Водохреще заборонено – це може призвести до нещасть у домі.