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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Запахне весною: синоптик прогнозує різке потепління

Різке потепління в Україні слід очікувати вже 20-22 січня. Його принесуть теплі повітряні маси з Атлантики.

– Варто знати, що саме 20-22 січня в Україні розпоряджатиметься вже інша повітряна маса – тепла, атлантична – зі значними стрибками атмосферного тиску та температури, – написала синоптик Наталка Діденко у соцмережі.

За її словами, у Києві вночі 20 числа ще може бути мороз до -15 -18, проте вдень 21 січня з’являться навіть невеликі “плюси”.

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Діденко прогнозує, що сніг та крига на водоймах почнуть танути, а на вихідних справді “запахне весною”.

Джерело: Наталка Діденко

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