Щороку за православним календарем 20 січня християни вшановують пам’ять Івана Хрестителя, який хрестив Ісуса Христа у водах річки Йордан.

Свято ще називають Собор Іоанна Предтечі, Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Предтечею його називають через те, що саме він у своїх проповідях говорив про пришестя Месії, сина Божого Ісуса Христа.

Іменини 20 січня святкують Іван, Василь, Панас.

Читайте Церковний календар на січень 2021

Також 20 січня в Україні відзначають День Автономної республіки Крим. Дату цю обрали через те, що 20 січня 1991 року жителі півострова під час референдуму заявили про бажання відновити Кримську автономію.

Народні прикмети на 20 січня:

Якщо відсьогодні цілий тиждень триматимуться морози, то незабаром можна чекати відлиги.

Якщо в цей день повний місяць, то навесні буде сильна повінь.

Заметіль 20 січня – до вітру і снігу на Масляну.

Якщо ясний день 20 січня, то буде посушлива погода влітку.

Що не можна робити 20 січня:

Не можна вмиватися, оскільки є ризик, що через деякий час вас можуть обдурити.

Не можна приймати подарунки від чужих людей і підбирати знайдені речі.

Не можна вживати алкоголь і виконувати важку фізичну роботу.

Хоча другий місяць зими вже незабаром добігає кінця, все ж у календарі свят на січень 2021 ще є кілька святкових дат, з якими варто привітати один одного. Переглянути їх можна у нашому матеріалі.