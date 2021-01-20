Маску знімати не треба: Apple запатентував нову технологію Face ID

Американська корпорація Apple отримала патент на нову технологію Face ID з використанням теплової карти обличчя.

Нововведення передбачає зчитування тепла з обличчя користувача. Така технологія підвищить безпеку, а також дасть змогу сканувати обличчя, навіть якщо ви в масці. У часи карантину те, що треба.

Алгоритм роботи нового покоління Face ID:

Камера TrueDepth отримує дані обличчя; Проектує на обличчя понад 30 тис. невидимих точок та аналізує їх; У такий спосіб створюється структурна карта обличчя, а також його зображення в інфрачервоному спектрі.

У деяких випадках під час процесу ідентифікація обличчя камера не розпізнає користувача через оклюзію – коли один об’єкт, наприклад шарф, окуляри, маска тощо, перекриває інший – обличчя. Нова технологія Face ID враховуватиме цей момент. Процес розпізнавання стане доступнішим, швидшим, а головне безпечнішим.

Біометрична аутентифікація

Одним із прикладів біометричного процесу аутентифікації є розпізнавання користувача за відбитками пальців. Для цього розробники використовують спеціальний датчик. Face ID – це ще один біометричний процес, який дасть змогу мільйонам користувачам швидше та зручніше отримувати доступ до своїх пристроїв без введення додаткових кодів чи паролів.

Face ID може запам’ятовувати зміни в обличчі завдяки нейронним мережам, які розташовані у процесорі пристрою. Вперше технологія з’явилася в iPhone X.

Джерело: PatentlyAple