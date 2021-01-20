Місячний календар на лютий 2021 року матиме чимало сприятливих днів для просування у кар’єрній сфері, налагодження особистого життя та інших важливих справ. Однак не варто забувати й про періоди з негативною енергетикою, які можуть завадити здійсненню задумів.

Календар за місячними днями лютого допоможе в побудові та реалізації планів. Факти ICTV підготували детальний місячний календар на лютий 2021.

Місячний календар на лютий 2021

Місячний астропрогноз на 1 лютого

Місяць перебуватиме у фазі знаку Діва – на першому плані будуть педантичність та дисципліна. Загалом день буде сприятливим, однак ухвалення важливих рішень та відвідування шумних вечірок краще перенести на потім. Проведіть час за заняттями, які вас надихають.

Місячний астропрогноз на 2 лютого

Місяць у Терезах – проведіть день спокійно та без поспіху. 2 лютого варто переосмислити своє життя, вдатися до компромісних рішень та поспілкуватися з оточенням.

Це прекрасний час для проведення ділових зустрічей, підписання важливих документів та налагодження будь-яких стосунків.

Місячний астропрогноз на 3 лютого

22-га місячна доба стане періодом мудрості та духовності. Це чудова нагода для покращення знань та розумової праці. Місяць перейде у фазу знаку Скорпіон, що може стати причиною різких змін настрою.

Місячний астропрогноз на 4 лютого

День може стати конфліктним та агресивним. Попереджений – значить озброєний. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, не беріться за нові проекти, а також не проводьте фінансових операціх.

Місячний астропрогноз на 5 лютого

24-й місячний день – період можливостей, нових проектів і масштабних планів. Сьогодні вдалими будуть справи, пов’язані з грішми, зокрема йдеться про інвестиції.

5 лютого не проводьте на одинці – це вдалий час для знайомств.

Місячний астропрогноз на 6 лютого

Чудовий період для відпочинку та релаксації, тим паче, що це субота. Забудьте про негатив і важливі справи – сьогодні час усамітнення та неспішності.

Місячний астропрогноз на 7 лютого

Сьогодні місяць матиме негативний вплив на всі сфери життя. День буде повним спокус, і ви ризикуєте витратити енергію марно. Не займайтеся чимось важливим, навіть шопінг буде не на користь.

Місячний астропрогноз на 8 лютого

День змін і перетворень. Забудьте про сумніви та наважтеся на давно задуману інвестицію, нову роботу чи навіть зачіску. Також астрологи рекомендують взятися за вирішення проблем, які раніше не вдавалися.

Місячний астропрогноз на 9 лютого

Один із найсприятливіших днів у всьому місяці. Беріться за нові проекти та починання, зважтеся на омріяні покупки, однак комунікації краще перенесіть на вечір.

Місячний астропрогноз на 10 лютого

29-й місячний день – синонім хаосу та незрозумілості. Місяць у Водолії сприятиме до нестриманості та вивільнення почуттів. Сьогодні краще не знайомитися з новими людьми, а провести час наодинці.

Місячний астропрогноз на 11 лютого

День планування, однак не втілення задумів. Цей період вважається доволі сприятливим, однак варто уникати кардинальних рішень та різких рухів.

Місячний астропрогноз на 12 лютого

Час рухатися до мети, яку ви собі поставили. Щоб досягти результату, покладайтеся не лише на розум, згадайте про інтуїцію та почуття.

Місячний астропрогноз на 13 лютого

Сьогодні не звертайте увагу на дрібниці та дрібні невдачі – головне бути активним і не сидіти на місці. Третій місячний день вважається дуже насиченим енергетично і може виявитися неприємним для тих, хто не вміє діяти у стресових ситуаціях.

Місячний астропрогноз на 14 лютого

Вдалий період для активності, однак важливих переговорів краще уникати, оскільки є велика ймовірність конфліктів. Також не варто позичати гроші.

Місячний астропрогноз на 15 лютого

День промайне швидко, однак може принести масу суперечностей та пасиву. Займіться звичайними рутинними справами, щоб не наразити себе на невдачу. Також не варто сьогодні дослухатися до чужих порад – вони можуть збити з пантелику та похитнути впевненість у собі.

Місячний астропрогноз на 16 лютого

Місяць у фазі знаку Овен – варто бути впертим, принциповим та відстоювати свої інтереси. 16 лютого бажано повернути борги, однак відмовитися від інших справ з фінансами.

Місячний астропрогноз на 17 лютого

Вдалий день для комунікації та реалізації планів. Особливу увагу зверніть на власні почуття та висловлювання – все сказане сьогодні матиме особливу силу. Вдалими будуть закупи та побачення, оскільки загострюється інтуїція.

Місячний астропрогноз на 18 лютого

На першому плані будуть духовність та суспільне життя. Вдалий період для нових знайомств, зміни місця роботи та навчання. Якщо ви давно планували відвідати якісь курси чи вирушити у подорож, сміливо робіть це 18 лютого.

Місячний астропрогноз на 19 лютого

Сьогодні рівень енергії буде доволі низьким – важливі справи краще перенести на більш сприятливий час. Будьте обережними та присвятіть час спілкуванню з близькими.

Місячний астропрогноз на 20 лютого

День пронизаний негативом, тому віддайте перевагу справам, які не потребують значної концентрації. Утримайтесь від спорту, переїдання та занять сексом.

Місячний астропрогноз на 21 лютого

21 лютого буде насиченим і продуктивним. Сьогодні особливо важливо підтримувати зв’язки з родиною та шанувати сімейні традиції. Ідеально цього дня влаштовувати весілля або інші заходи за участю рідних.

Місячний астропрогноз на 22 лютого

Місяць перебуватиме у фазі знаку Рак. Це не найкращий час для ухвалення важливих рішень – стихія води викликає емоційну нестабільність.

Місячний астропрогноз на 23 лютого

Сьогодні день любові та взаєморозуміння, про робочі справи краще забути. Проведіть більше часу з рідними або коханою людиною. Забудьте про злість та агресію, також це вдалий час для творчості та спорту.

Місячний астропрогноз на 24 лютого

Символ дня – колесо, яке позначає повторення. Це вдалий період для виправлення старих помилок. Організм буде налаштований на відновлення – займіться його оздоровленням.

Місячний астропрогноз на 25 лютого

14-й місячний день буде повним інтриг і спокус, перед якими важко встояти. Однак проводити день у чотирьох стінах також не варто. Вирішальною також стане підтримка оточення – добрі слова можуть втішити та налаштувати на позитив.

Місячний астропрогноз на 26 лютого

Світило перейде у фазу знаку Діва, астрологи прогнозують місяць на зростанні. Вдалими будуть справи, пов’язані з точністю, обережністю та посидючістю. Побачення та з’ясування сімейних стосунків краще відкласти – будь-які слова можуть сприйматися різко й дуже серйозно.

Місячний астропрогноз на 27 лютого

На 16-й місячний день очікується повний місяць. Це енергетично насичений період, сьогодні можна відпочити та влаштувати посиденьки з друзями.

Місячний астропрогноз на 28 лютого

28 лютого нестиме гармонію та багато натяків, це вдалий період для роботи над собою, особливо для перетворення недоліків на переваги. Сьогодні можна запланувати побачення.

Гороскоп на 2021 рік

Новий рік – це нові плани та перспективи, перемоги і, хоч там як, невдачі. Багато знаків зодіаку зможуть поліпшити матеріальне становище у 2021 році, іншим же пощастить у кар’єрі та коханні.

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