PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Сніг з дощем і до -22 вночі: погода в Україні на 20 січня (КАРТА)

Погода в Україні 20 січня буде морозною, з опадами в деяких регіонах.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +2° вдень та до -12° вночі. Сніг з дощем очікується у Луцьку, Рівному, Львові, Тернополі, Хмельницькому, ужгороді, Івано-Франківську і Чернівцях.

У південних регіонах синоптики прогнозують від -1° до -9° вдень, а вночі – до -16°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -15° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -22°.

Читайте
Коли в Україну повернеться тепло: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У центральних та північних областях України прогнозують до -12° вдень, а вночі температура опуститься до до -19°.

У Києві 20 січня буде морозно, вдень очікується до -9°, вночі стовпчики термометрів покажуть -19°.

погода 20 січня

Якою буде погода в лютому 2021

Синоптики прогнозують, що погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. А от морози очікуються менші, ніж у січні.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка