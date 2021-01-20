Погода в Україні 20 січня буде морозною, з опадами в деяких регіонах.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +2° вдень та до -12° вночі. Сніг з дощем очікується у Луцьку, Рівному, Львові, Тернополі, Хмельницькому, ужгороді, Івано-Франківську і Чернівцях.

У південних регіонах синоптики прогнозують від -1° до -9° вдень, а вночі – до -16°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -15° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -22°.

У центральних та північних областях України прогнозують до -12° вдень, а вночі температура опуститься до до -19°.

У Києві 20 січня буде морозно, вдень очікується до -9°, вночі стовпчики термометрів покажуть -19°.

Якою буде погода в лютому 2021

Синоптики прогнозують, що погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. А от морози очікуються менші, ніж у січні.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.