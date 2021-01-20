Для інавгурації президента США Джо Байдена його дружина і перша леді Джилл Байден, віце-президент Штатів Камала Гарріс, колишня перша леді США Мішель Обама та кандидат на посаду президента США у 2016 році Гілларі Клінтон обрали одяг у фіолетових тонах.

Дизайнер Джонатан Коен пояснив, що фіолетовий є поєднанням двох кольорів – червоного і синього. Він символізує єдність.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от USA TODAY (@usatoday)

Також таке поєднання вказує на те, що у цей день червоні і сині (так у США називають республіканців і демократів, – Ред.) об’єднуються як нація.

Дехто також зауважує, що фіолетовий є символом виборчого права жінок.

20 січня Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США. Віце-президентом стала Камала Гарріс — перша жінка в історії Штатів на цій посаді.

Через пандемію формат церемонії дещо змінили, на заході була обмежена кількість людей. Національний гімн США на інавгурації виконала американська співачка Леді Гага.

Також на церемонії виступила співачка Дженніфер Лопес, яка виконала спокійну пісню, присвячену Америці.