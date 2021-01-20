Щорічно 25 січня відзнається День Тетяни – свято, коли православні вшановують святу мученицю Татіану Римську, яка віддала своє життя за віру.

Татіана народилася в Римі орієнтовно в ІІ-ІІІ столітті. Сім’я дівчинки була багатою та знатною. Татіана здобула гарну освіту й була вихована справжньою християнкою.

Однак в Італії в цей час народ будував храми та поклонявся язичницьким богам.

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Татіану-християнку схопили й змусили вклонитися статуї Аполлона. Але дівчина прочитала молитву Христу. Після цього стався землетрус, який зруйнував храм і статую язичницького бога.

Язичники били юну римську християнку залізними палицями, але на ранок її рани гоїлися. Татіану кинули на арену до голодного лева, але він не розірвав її, а покірно лизав ноги.

Непокірну римлянку намагалися спалити, але на її тілі не залишалося жодних слідів тортур. Після цього вирішили відсікти їй голову мечем. День смерті мучениці – 25 січня – став Тетяниним днем.

Мощі святої Тетяни перебувають у Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.

У цей день усі Тетяни відзначають день ангела. Якщо серед вашого оточення є жінки з таким іменем, а ви не знаєте, як їх привітати, Факти ICTV підготували для вас найкращі ідеї, що подарувати на День Тетяни.