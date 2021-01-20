Топ-20 тренди музики в TikTok 2020

За минулий 2020 рік соцмедійний застосунок TikTok здобув шалену популярність, особливо серед представників покоління Z. У TikTok кожен може переглядати та записувати власні танцювальні чи просто кумедні 15-секундні ролики під музику.

У 2020 році кількість користувачів застосунку перевалила за мільярд осіб, популярність вийшла далеко за межі Азії і відкрила велику кількість нових кумирів для сучасної молоді.

Факти ICTV зібрали для вас топ-20 пісень у TikTok 2020 року.

Топ-20 пісень TikTok 2020 року:

1) Rags 2 Riches

Виконавець Rod Wave (Родаріус Марселл Грін)

Жанр: Реп/Хіп-хоп

2) Savage Love (Laxed – Siren Beat)

Виконавець: Джейсон Деруло

Жанр: Реп/хіп-хоп

3) DJ Berbeza Kasta

Виконавець: Remikser DJ

4) Savage

Виконавець: Megan Thee Stallion

Жанр: R&B

5) Adderall (Corvette Corvette)

Виконавець: Popp Hunna

6) Banana

Виконавці: Conkarah & Shaggy

Жанр: R&B, соул

7) GOOBA

Виконавець: 6IX9INE

Жанр: Реп/хіп-хоп

8) 2 Phút Hơn

Виконавець: Pháo

Жанр: Електро

9) I Like Him

Виконавець: Princess Nokia

Жанр: Реп/хіп-хоп

10) Freak

Виконавець: Sub Urban

Жанр: Інді

11) Whoopty

Виконавець: CJ

Жанр: Реггі

12) Party Girl

Виконавець: StaySolidRocky

Жанр: Поп

13) Rockstar

Виконавець: DaBaby

Жанр: Реп/хіп-хоп

14) Coco L’Eau

Виконавець: Єгор Крід, The Limba

Жанр: Поп

15) Dancing in My Room

Виконавець: 347aidan

Жанр: Інді

16) Overwhelmed

Виконавець: Royal & the Serpent

Жанр: Інді

17) Crisis

Виконавець: Jasiah

Жанр: Реп/хіп-хоп

18) At My Worst

Виконавець: Pink Sweats

Жанр: R&B

19) Feel something

Виконавець: Беатрис Міллер

Жанр: Поп

20) Daisy

Виконавець: Ashnikko

Жанр: Поп