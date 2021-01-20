Топ-20 тренди музики в TikTok 2020

За минулий 2020 рік соцмедійний застосунок TikTok здобув шалену популярність, особливо серед представників покоління Z. У TikTok кожен може переглядати та записувати власні танцювальні чи просто кумедні 15-секундні ролики під музику.
У 2020 році кількість користувачів застосунку перевалила за мільярд осіб, популярність вийшла далеко за межі Азії і відкрила велику кількість нових кумирів для сучасної молоді.
Факти ICTV зібрали для вас топ-20 пісень у TikTok 2020 року.
Топ-20 пісень TikTok 2020 року:
1) Rags 2 Riches
Виконавець Rod Wave (Родаріус Марселл Грін)
Жанр: Реп/Хіп-хоп
2) Savage Love (Laxed – Siren Beat)
Виконавець: Джейсон Деруло
Жанр: Реп/хіп-хоп
3) DJ Berbeza Kasta
Виконавець: Remikser DJ
4) Savage
Виконавець: Megan Thee Stallion
Жанр: R&B
5) Adderall (Corvette Corvette)
Виконавець: Popp Hunna
6) Banana
Виконавці: Conkarah & Shaggy
Жанр: R&B, соул
7) GOOBA
Виконавець: 6IX9INE
Жанр: Реп/хіп-хоп
8) 2 Phút Hơn
Виконавець: Pháo
Жанр: Електро
9) I Like Him
Виконавець: Princess Nokia
Жанр: Реп/хіп-хоп
10) Freak
Виконавець: Sub Urban
Жанр: Інді
11) Whoopty
Виконавець: CJ
Жанр: Реггі
12) Party Girl
Виконавець: StaySolidRocky
Жанр: Поп
13) Rockstar
Виконавець: DaBaby
Жанр: Реп/хіп-хоп
14) Coco L’Eau
Виконавець: Єгор Крід, The Limba
Жанр: Поп
15) Dancing in My Room
Виконавець: 347aidan
Жанр: Інді
16) Overwhelmed
Виконавець: Royal & the Serpent
Жанр: Інді
17) Crisis
Виконавець: Jasiah
Жанр: Реп/хіп-хоп
18) At My Worst
Виконавець: Pink Sweats
Жанр: R&B
19) Feel something
Виконавець: Беатрис Міллер
Жанр: Поп
20) Daisy
Виконавець: Ashnikko
Жанр: Поп