Обраний президент США Джо Байден разом зі своєю дружиною Джилл Байден та їхніми собаками Мейджор та Чемп 20 січня офіційно переїде до Білого дому.

Домашнім улюбленцям Байдена вже створили фан-акаунти у соціальних мережах, до яких приєдналися близько 70 тис. користувачів.

У 2018 році Байдени забрали німецьку вівчарку Мейджор з притулку. А Чемп – також німецька вівчарка. Він долучився до сім’ї у 2008 році.

Woof! Woof! Paws for a second & read this tweet???? My name is Champ, I was named after something Grandpa used to tell Dad. He used to tell him, “Champ, when you get knocked down, you get back up.” First dogs #DOTUS #FirstDogs #biden #majorbiden #WhiteHouseDogs #chanpbiden pic.twitter.com/xdRYX6New9 — FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) November 10, 2020

Понад 100 років жити в Білому домі з тваринами було традицією — аж доки її не перервав Дональд Трамп.

Факти ICTV підготували список найвідоміших тварин, які колись жили в Білому домі разом з очільниками США.

Леді-бой

Ердельтер’єр 29-го президента США Воррена Гардінга став першим із зіркових улюбленців, якого масово висвітлювали медіа. Новини з життя пса навіть друкували в окремій колонці газет.

Леді-бой брав участь у відзначенні Великодня та інших свят. Також у нього був власний стілець у Білому домі.

Макароні

У Білому домі було місце не тільки для собак, котів та пташок, а й навіть для поні.

Поні Макароні подарував донці президента Джона Кеннеді Керолайн віце-президент Ліндон Джонсон.

Макароні отримував власну пошту, а також він став зіркою на обкладинці журналу Life.

Міс Бізлі та Барні У 43-го президента США Джорджа Буша також були свої улюбленці – два шотландських тер’єри. Вони з’являлися у відеороликах з нагоди Різдва. Часто президент вигулював Барні на свіжому повітрі.

Бо та Сані

Бо та Сані (португальські водяні собаки) стали улюбленцями країни під час президенства Барака Обами.

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Обама дозволив своїм дочкам взяти до Білого дому двох цуценят. Бо подарував сім’ї сенатор Тед Кеннеді, а Сані з’явилася у 2013 році.

Мішель Обама зазначала, що всі постійно хочуть їх побачити та сфотографуватися.

Бадді й Сокс Білл Клінтон облаштувався в Білому домі разом із котом Соксом, якого ще в 1991 році завела дочка Клінтона Челсі. Уже під час проживання у резиденції він завів і лабрадора на прізвисько Бадді. Але тварини не здружилися. Клінтон якось обмовився, що йому простіше помирити ізраїльтян з палестинцями, ніж змусити товаришувати цих двох.

Фала

Ще один знаменитий мешканець Білого дому – скотч-тер’єр Фала, власником якого був Франклін Рузвельт.