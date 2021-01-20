Обраний президент США Джо Байден разом зі своєю дружиною Джилл Байден та їхніми собаками Мейджор та Чемп 20 січня офіційно переїде до Білого дому.
Домашнім улюбленцям Байдена вже створили фан-акаунти у соціальних мережах, до яких приєдналися близько 70 тис. користувачів.
У 2018 році Байдени забрали німецьку вівчарку Мейджор з притулку. А Чемп – також німецька вівчарка. Він долучився до сім’ї у 2008 році.
Woof! Woof! Paws for a second & read this tweet???? My name is Champ, I was named after something Grandpa used to tell Dad. He used to tell him, “Champ, when you get knocked down, you get back up.”
First dogs #DOTUS #FirstDogs #biden #majorbiden #WhiteHouseDogs #chanpbiden pic.twitter.com/xdRYX6New9
— FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) November 10, 2020
Понад 100 років жити в Білому домі з тваринами було традицією — аж доки її не перервав Дональд Трамп.
Факти ICTV підготували список найвідоміших тварин, які колись жили в Білому домі разом з очільниками США.
Леді-бой
Ердельтер’єр 29-го президента США Воррена Гардінга став першим із зіркових улюбленців, якого масово висвітлювали медіа. Новини з життя пса навіть друкували в окремій колонці газет.
Леді-бой брав участь у відзначенні Великодня та інших свят. Також у нього був власний стілець у Білому домі.
Макароні
У Білому домі було місце не тільки для собак, котів та пташок, а й навіть для поні.
Поні Макароні подарував донці президента Джона Кеннеді Керолайн віце-президент Ліндон Джонсон.
Макароні отримував власну пошту, а також він став зіркою на обкладинці журналу Life.
Бо та Сані
Бо та Сані (португальські водяні собаки) стали улюбленцями країни під час президенства Барака Обами.
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Обама дозволив своїм дочкам взяти до Білого дому двох цуценят. Бо подарував сім’ї сенатор Тед Кеннеді, а Сані з’явилася у 2013 році.
Мішель Обама зазначала, що всі постійно хочуть їх побачити та сфотографуватися.
Бадді й Сокс
Білл Клінтон облаштувався в Білому домі разом із котом Соксом, якого ще в 1991 році завела дочка Клінтона Челсі. Уже під час проживання у резиденції він завів і лабрадора на прізвисько Бадді.
Але тварини не здружилися. Клінтон якось обмовився, що йому простіше помирити ізраїльтян з палестинцями, ніж змусити товаришувати цих двох.
Фала
Ще один знаменитий мешканець Білого дому – скотч-тер’єр Фала, власником якого був Франклін Рузвельт.
Якось він забув Фалу на Алеутських островах і відрядив за ним військовий корабель. Рузвельта звинуватили у розтраті державних коштів, на що він відповів:
– Ви можете критикувати мене, мою сім’ю, але ви не можете критикувати мого маленького собачку. Усі ці звинувачення у розтраті грошей роз’ятрили його маленьку душу.
У 1942 році в рамках кампанії допомоги фронту Фала пожертвував свої іграшки. Також про собаку було знято кілька фільмів, Фала навіть має власний пам’ятник поруч із пам’ятником своєму господареві в Вашингтоні.
Домашні улюбленці відіграють важливу роль – вони роблять президентів зрозумілішими для американців, адже чимало людей тримають вдома собаку чи кота. Також це робить їхні образи більш людяними і показує їх поза основним обов’язком головнокомандувача.