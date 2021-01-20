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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Традиція відродиться: Байден заїде у резиденцію з двома вівчарками

Обраний президент США Джо Байден разом зі своєю дружиною Джилл Байден та їхніми собаками Мейджор та Чемп 20 січня офіційно переїде до Білого дому.

Домашнім улюбленцям Байдена вже створили фан-акаунти у соціальних мережах, до яких приєдналися близько 70 тис. користувачів.

У 2018 році Байдени забрали німецьку вівчарку Мейджор з притулку. А Чемп – також німецька вівчарка. Він долучився до сім’ї у 2008 році.

Понад 100 років жити в Білому домі з тваринами було традицією — аж доки її не перервав Дональд Трамп.

Факти ICTV підготували список найвідоміших тварин, які колись  жили в Білому домі разом з очільниками США.

Леді-бой

Ердельтер’єр 29-го президента США Воррена Гардінга став першим із зіркових улюбленців, якого масово висвітлювали медіа. Новини з життя пса навіть друкували в окремій колонці газет.

собаки білого дому

Леді-бой брав участь у відзначенні Великодня та інших свят. Також у нього був власний стілець у Білому домі.

Макароні

У Білому домі було місце не тільки для собак, котів та пташок, а й навіть для поні.

поні у білому домі

Поні Макароні подарував донці президента Джона Кеннеді Керолайн віце-президент Ліндон Джонсон.

Макароні отримував власну пошту, а також він став зіркою на обкладинці журналу Life.

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Міс Бізлі та Барні

У 43-го президента США Джорджа Буша також були свої улюбленці – два шотландських тер’єри.

собаки у білому домі

Вони з’являлися у відеороликах з нагоди Різдва. Часто президент вигулював Барні на свіжому повітрі.

Бо та Сані

Бо та Сані (португальські водяні собаки) стали улюбленцями країни під час президенства Барака Обами.

 

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Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)

Обама дозволив своїм дочкам взяти до Білого дому двох цуценят. Бо подарував сім’ї сенатор Тед Кеннеді, а Сані з’явилася у 2013 році.

Мішель Обама зазначала, що всі постійно хочуть їх побачити та сфотографуватися.

Бадді й Сокс

Білл Клінтон облаштувався в Білому домі разом із котом Соксом, якого ще в 1991 році завела дочка Клінтона Челсі. Уже під час проживання у резиденції він завів і лабрадора на прізвисько Бадді.

собаки у білому домі

Але тварини не здружилися. Клінтон якось обмовився, що йому простіше помирити ізраїльтян з палестинцями, ніж змусити товаришувати цих двох.

Фала

Ще один знаменитий мешканець Білого дому – скотч-тер’єр Фала, власником якого був Франклін Рузвельт.

Якось він забув Фалу на Алеутських островах і відрядив за ним військовий корабель. Рузвельта звинуватили у розтраті державних коштів, на що він відповів:

– Ви можете критикувати мене, мою сім’ю, але ви не можете критикувати мого маленького собачку. Усі ці звинувачення у розтраті грошей роз’ятрили його маленьку душу.

собаки у білому домі

У 1942 році в рамках кампанії допомоги фронту Фала пожертвував свої іграшки. Також про собаку було знято кілька фільмів,  Фала навіть має власний пам’ятник поруч із пам’ятником своєму господареві в Вашингтоні.

Домашні улюбленці відіграють важливу роль – вони роблять президентів зрозумілішими для американців, адже чимало людей тримають вдома собаку чи кота. Також це робить їхні образи більш людяними і показує їх поза основним обов’язком головнокомандувача.

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