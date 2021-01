У Китаї в рекордні терміни будують величезний карантинний центр на 4 тис. осіб через найбільший за останні місяці спалах коронавірусу.

Центр розташований на околиці Шицзячжуана, адміністративного центру провінції Хебей, яка оточує Пекін.

У новий карантинний центр відправлятимуть контактних осіб пацієнтів із підтвердженим Covid-19, адже у межах програми влада відстежує та тестує контакти.

Спершу влада планувала розмістити там 3 тис. осіб, але потім кількість збільшили до 4 160.

Будівництво розпочалося 13 січня. Понад 4 тис. будівельників працювали “шість днів і ночей”, щоб завершити перший етап. У кожному окремому боксі площею 18 квадратних метрів буде своя ванна кімната, стіл, стільці, ліжко, Wi-Fi і телевізор.

China is rushing to build a massive quarantine camp that can house more than 4,000 people, after an outbreak of Covid-19 this month that has left tens of millions of people under strict lockdown. https://t.co/MLMdPjDUki

— CNN (@CNN) January 20, 2021