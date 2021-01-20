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Як додати свою музику в TikTok
Факти / Lifestyle
Як додати свою музику в TikTok

Як додати свою музику в TikTok

TikTok – популярний серед молоді застосунок для створення коротких кліпів. Додати свою пісню в TikTok можна безпосередньо з телефона або через програму Inshot. Як додати свою музику в TikTok – покрокову інструкцію підготували Факти ICTV.

Крок 1. Створіть нове відео в Inshot

Зайдіть у програму Inshot і виберіть кнопку Create new Video.

Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ

Виберіть кліп із галереї телефона та додайте його, натиснувши галочку в нижньому правому куті екрана.

Крок 2. Приберіть звук

Вимкніть звукову доріжку на відео. Для цього треба зайти на вкладку Гучність і звести звучання до нуля.

  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
Як додати свою музику в TikTok / 2 фотографии

Крок 3. Завантажте потрібне аудіо

Додайте свою музику в застосунок. Натисніть на іконку Музика, знайдіть у бібліотеці потрібний трек і оберіть Використати.

  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
Як додати свою музику в TikTok / 3 фотографии

Крок 4. Оформіть аудіо

Встановіть потрібну тривалість пісні, а також потрібний час відтворення.

Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ

Збережіть зміни в телефоні.

Крок 5. Завантажте ролик у TikTok

Зайдіть у TikTok і авторизуйтесь у своєму профілі.

Натисніть на іконку Плюс внизу екрана та завантажте потрібний файл із галереї.

  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ
Як додати свою музику в TikTok / 2 фотографии

Крок 6. Оформіть візуал

За необхідності підріжте кліп або додайте ефекти. Натисніть Далі.

Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ

Пропишіть хештеги – це допоможе підняти відео в рекомендаціях і залучити нових глядачів.

За бажання зробіть позначку з іншими користувачами (просто введіть їхні ніки через @).

Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 7. Опублікуйте кліп

Після введення всіх налаштувань, натисніть Опублікувати.

Готово! Ваше відео тепер є в TikTok.

Як додати пісню напряму з телефона

В останньому оновленні TikTok можливість додати свою музику безпосередньо з телефона доступна не для всіх Андроїд або iPhone. Але все ж ви можете спробувати цей метод.

Крок 1. Зайдіть у додаток на телефоні та авторизуйтесь у своєму профілі.

Крок 2. Створіть новий файл. Для цього натисніть іконку Плюс внизу екрана.

Крок 3. Зніміть ролик, затиснувши червоне коло по центру екрана. Натисніть Додавання музики.

Крок 4. У новому вікні оберіть Звуки. Знайдіть потрібний трек, накладіть його на відео, збережіть.

Крок 5. Оформте кліп, пропишіть хештеги та опублікуйте його.

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