Як додати свою музику в TikTok – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Створіть нове відео в Inshot
Крок 2. Приберіть звук
Вимкніть звукову доріжку на відео. Для цього треба зайти на вкладку Гучність і звести звучання до нуля.
Крок 3. Завантажте потрібне аудіо
Додайте свою музику в застосунок. Натисніть на іконку Музика, знайдіть у бібліотеці потрібний трек і оберіть Використати.
Крок 4. Оформіть аудіо
Крок 5. Завантажте ролик у TikTok
Зайдіть у TikTok і авторизуйтесь у своєму профілі.
Натисніть на іконку Плюс внизу екрана та завантажте потрібний файл із галереї.
Крок 6. Оформіть візуал
Крок 7. Опублікуйте кліп
Після введення всіх налаштувань, натисніть Опублікувати.
Готово! Ваше відео тепер є в TikTok.
Як додати пісню напряму з телефона
В останньому оновленні TikTok можливість додати свою музику безпосередньо з телефона доступна не для всіх Андроїд або iPhone. Але все ж ви можете спробувати цей метод.
Крок 1. Зайдіть у додаток на телефоні та авторизуйтесь у своєму профілі.
Крок 2. Створіть новий файл. Для цього натисніть іконку Плюс внизу екрана.
Крок 3. Зніміть ролик, затиснувши червоне коло по центру екрана. Натисніть Додавання музики.
Крок 4. У новому вікні оберіть Звуки. Знайдіть потрібний трек, накладіть його на відео, збережіть.
Крок 5. Оформте кліп, пропишіть хештеги та опублікуйте його.