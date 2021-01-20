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Як зареєструватися в Instagram
Факти / Lifestyle
Як зареєструватися в Instagram

Як зареєструватися в Instagram

Instagram – це повноцінна соціальна мережа, яка спочатку несла в собі виключно розважальний характер. Основною метою користувачів було розміщувати свої фото, спілкуватися з друзями та слідкувати за оновленнями своїх знайомих. Згодом Instagram стали використовувати не тільки для спілкування, а й для просування та реклами різноманітних товарів. Постає питання: як зареєструватися у Instagram?

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, яка допоможе легко та швидко зареєструватися в Instagram за допомогою вашого телефону.

Крок 1. Завантажте додаток на ваш пристрій

Для створення акаунту необхідно встановити додаток Instagram на ваш телефон. Для цього необхідно зайти в App Store або Google Pay та встановити додаток на телефон, а потім відкрити його.

Як зареєструватися в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 2. Створіть обліковий запис та оберіть спосіб реєстрації

Для цього необхідно натиснути на помітку Зареєструватися.

Далі необхідно відкрити програму і вибрати зручний для вас спосіб реєстрації. Додаток пропонує два способи за допомогою номера телефону або email, або ж увійти за допомогою Facebook.

Як зареєструватися в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 3. Зареєструватися за допомогою номера телефону або електронної пошти

Для наступного кроку необхідно додати свій номер телефону або адресу електронної пошти, а також своє ім’я та прізвище.

Також необхідно вигадати та додати ваш логін і пароль, якими ви будете користуватися у майбутньому.

Як зареєструватися в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 4. Вкажіть вашу дату народження

Додаток запитає дату вашого народження. Вам необхідно вказати число, місяць та рік вашого народження.  Після цього ви перейдете до наступного кроку реєстрації.

Як зареєструватися в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 5. Пройдіть авторизацію користувача

Для того, щоб додаток прив’язав створений аккаунт до вашого номера телефону, який ви вказали під час реєстрації, на ваш на ваш пристрій прийде шестизначний код, який необхідно ввести в зазначеному нижче рядку.

Як зареєструватися в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 6. Використовуйте створений аккаунт

Після того, як ви виконаєте всі дії, ви успішно виконаєте реєстрацію в Instagram. Надалі вам буде необхідно оформити профіль та користуватися соцмережею.

Як зареєструватися в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

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