Як зареєструватися в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Instagram – це повноцінна соціальна мережа, яка спочатку несла в собі виключно розважальний характер. Основною метою користувачів було розміщувати свої фото, спілкуватися з друзями та слідкувати за оновленнями своїх знайомих. Згодом Instagram стали використовувати не тільки для спілкування, а й для просування та реклами різноманітних товарів. Постає питання: як зареєструватися у Instagram?

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, яка допоможе легко та швидко зареєструватися в Instagram за допомогою вашого телефону.