21 січня – День ангела Ярослава.

Це ім’я має слов’янське коріння. За однією з версій, воно походить від словосполучення яскравий славою, за іншою – пов’язане зі слов’янським божеством Ярилом, який відповідав за родючість.

Читайте Церковний календар на січень 2021

Ім’я Ярослав дуже популярне в Україні, батьки часто називають так своїх синів. Володарі імені з дитинства дуже харизматичні, цілеспрямовані. Їм цікаво дізнаватися щось нове і розвиватися у різних сферах.

В іменини Ярослава Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках.

Привітання з Днем ангела Ярослава у картинках

Привітання з Днем ангела Ярослава у СМС

***

Ярославе, тебе сьогодні

Вітають усі друзі.

Нехай всі зустрічі

Пройдуть у теплі та повазі.

***

Ярославе, з любов’ю вітаю!

Нехай на серці щастя розквітне,

І здоров’я міцного бажаю.

Нехай рік буде плідним.

***

Яскравий, світлий, чистий день,

З ним тебе я вітаю.

Нехай він буде без проблем,

Ярославе, щастя я тобі бажаю.

Календар церковних свят на 2021 рік

У 2021 році українці традиційно відзначатимуть низку церковних дат.

Найбільш важливе свято – Великдень, який цього року припадає на 2 травня.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.