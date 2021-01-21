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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Ярослава – найкращі привітання з іменинами

21 січня – День ангела Ярослава.

Це ім’я має слов’янське коріння. За однією з версій, воно походить від словосполучення яскравий славою, за іншою – пов’язане зі слов’янським божеством Ярилом, який відповідав за родючість.

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Ім’я Ярослав дуже популярне в Україні, батьки часто називають так своїх синів. Володарі імені з дитинства дуже харизматичні, цілеспрямовані. Їм цікаво дізнаватися щось нове і розвиватися у різних сферах.

В іменини Ярослава Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках.

Привітання з Днем ангела Ярослава у картинках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Привітання з Днем ангела Ярослава у СМС

***

Ярославе, тебе сьогодні
Вітають усі друзі.
Нехай всі зустрічі
Пройдуть у теплі та повазі.

***

Ярославе, з любов’ю вітаю!
Нехай на серці щастя розквітне,
І здоров’я міцного бажаю.
Нехай рік буде плідним.

***

Яскравий, світлий, чистий день,
З ним тебе я вітаю.
Нехай він буде без проблем,
Ярославе, щастя я тобі бажаю.

Календар церковних свят на 2021 рік

У 2021 році українці традиційно відзначатимуть низку церковних дат.

Найбільш важливе свято – Великдень, який цього року припадає на 2 травня.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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