21 січня – День ангела Ярослава.
Це ім’я має слов’янське коріння. За однією з версій, воно походить від словосполучення яскравий славою, за іншою – пов’язане зі слов’янським божеством Ярилом, який відповідав за родючість.
Ім’я Ярослав дуже популярне в Україні, батьки часто називають так своїх синів. Володарі імені з дитинства дуже харизматичні, цілеспрямовані. Їм цікаво дізнаватися щось нове і розвиватися у різних сферах.
В іменини Ярослава Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках.
Привітання з Днем ангела Ярослава у картинках
Привітання з Днем ангела Ярослава у СМС
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Ярославе, тебе сьогодні
Вітають усі друзі.
Нехай всі зустрічі
Пройдуть у теплі та повазі.
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Ярославе, з любов’ю вітаю!
Нехай на серці щастя розквітне,
І здоров’я міцного бажаю.
Нехай рік буде плідним.
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Яскравий, світлий, чистий день,
З ним тебе я вітаю.
Нехай він буде без проблем,
Ярославе, щастя я тобі бажаю.
Календар церковних свят на 2021 рік
У 2021 році українці традиційно відзначатимуть низку церковних дат.
Найбільш важливе свято – Великдень, який цього року припадає на 2 травня.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.