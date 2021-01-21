22 січня в Україні відзначають День Соборності. Свято присвячене даті підписання Акту злуки УНР і ЗУНР у 1919 році.

Згідно з церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Філіпа Московського. Митрополит жив за часів Івана Грозного. Філіп викривав опричнину, за що його і відправили у заслання, а потім вбили.

Іменини: Євстрат, Петро, Пилип.

Народні прикмети на 22 січня:

Якщо день буде ясним, то варто чекати на хороший врожай.

Народжені у цей день гарні миротворці.

Що не можна робити 22 січня:

Не варто пришивати ґудзики.

Заборонено лаятися та сваритися.

Також сьогодні краще провести день з користю та не лінуватися.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.