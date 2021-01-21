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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День соборності України: яке свято сьогодні, 22 січня

22 січня в Україні відзначають День Соборності. Свято присвячене даті підписання Акту злуки УНР і ЗУНР у 1919 році.

День соборності України: яке свято сьогодні, 22 січня

Згідно з церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Філіпа Московського. Митрополит жив за часів Івана Грозного. Філіп викривав опричнину, за що його і відправили у заслання, а потім вбили.

Іменини: Євстрат, Петро, Пилип.

Народні прикмети на 22 січня:

Якщо день буде ясним, то варто чекати на хороший врожай.

Народжені у цей день гарні миротворці.

Що не можна робити 22 січня:

  • Не варто пришивати ґудзики.
  • Заборонено лаятися та сваритися.
  • Також сьогодні краще провести день з користю та не лінуватися.
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Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.

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