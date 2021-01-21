22 січня в Україні відзначають День Соборності. Свято присвячене даті підписання Акту злуки УНР і ЗУНР у 1919 році.
Згідно з церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Філіпа Московського. Митрополит жив за часів Івана Грозного. Філіп викривав опричнину, за що його і відправили у заслання, а потім вбили.
Іменини: Євстрат, Петро, Пилип.
Народні прикмети на 22 січня:
Якщо день буде ясним, то варто чекати на хороший врожай.
Народжені у цей день гарні миротворці.
Що не можна робити 22 січня:
- Не варто пришивати ґудзики.
- Заборонено лаятися та сваритися.
- Також сьогодні краще провести день з користю та не лінуватися.
Календар свят на лютий
У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.
Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.