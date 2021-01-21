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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Хмарно та без опадів: погода в Україні на 21 січня (КАРТА)

Погода в Україні 21 січня буде морозною, з опадами в деяких регіонах.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +5° вдень та до -3° вночі.

У південних регіонах синоптики прогнозують від 0° до +6° вдень, а вночі – до -9°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -10° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -24°. Сніг очікується у Сумах та Харкові.

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У центральних та північних областях України прогнозують до -12° вдень, а вночі температура опуститься до до -2°.

У Києві 21 січня буде морозно, вдень очікується до -1°, вночі стовпчики термометрів покажуть -9°.

Хмарно та без опадів: погода в Україні на 21 січня (КАРТА)

Якою буде погода в лютому 2021

Синоптики прогнозують, що погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. А от морози очікуються менші, ніж у січні.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.

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