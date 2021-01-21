Джо Байден став першим президентом США, який заїкається. Та він не соромиться, а навпаки вважає цю особливість символом боротьби та свого рішучого характеру. Цим новообраний президент США надихає чимало людей.

– Я так багато навчився долаючи заїкання. Це дало мені зрозуміти, що кожен із нас долає якісь труднощі, а іноді намагається це приховати, – заявив Джо під час одного зі своїх виступів.

Ми вирішили пригадати, хто з відомих людей живе з такою самою проблемою.

Продюсерка BBC Фелісіті Бейкер не може вимовити свого імені. Вона нікому не розповідала про своє заїкання, більшість колег навіть не здогадується. За 10 років жінка опанувала сотні методів, які допомагають їй приховати заїкання. Вона не любить говорити по телефону та оминає чимало слів.

Колишній міністр Британського уряду Ед Боллз у 41 рік зрозумів, що має проблему із заїканням.

– Мені було важко читати слова, які писали для мене інші. Я заїкався, а в мене за спиною хтось із колег лейбористів уголос сказав: він Міністр уряду, а не може із себе два слова витягнути, – згадує екс-міністр.

Коли йому запропонували розповісти про свою проблему, Боллз навідріз відмовився, бо остерігався, що люди сприймуть це за його поразку як міністра.

Хлопчик Шелбі відчуває подібні труднощі з раннього дитинства. Мало хто з ровесників може дослухати мову Шелбі до кінця. Винні у тому заїкання та повільне мовлення. Подібна реакція людей обурює і засмучує хлопчика, адже він не винен у тому, що не може швидко вимовляти деякі слова ще з того часу, коли навчився говорити. Таким, як Шелбі, відкритість Байдена в питанні цього дефекту мови, його досягнення і боротьба, незважаючи на труднощі, додає віри в себе і завзятості.

Джерело: BBC